El CD Guijuelo pone fin a la buena racha del CD La Virgen (3-1)

Alberto Ortuño Guijuelo

GUILUELO 3

Dani Fernández, Juan Carlos (Tresgallo, min 59), José Ruiz, Hugo García (Fassani, min 67), Rober (Mesfin, min 67), Álex García (Keita, min 89), Cristóbal (Elorza, min 89), Alberto Martín, Dani Sánchez, Kike López y Kinateder.

CD LA VIRGEN 1

Daniel, Sergio Aller (Ariel, min 46), Fran Pérez, Mario Visa, Sergio Rodríguez, Calleja (Vigueras, 71), Alberto (Pablo, min 46), Pereda, Hugo Álvarez (Lescun, min 46), Lucas (Basalo, min 80) y Vázquez.

Goles: 1-0, min 21: Alberto Martín; 1-1, min 82: Pereda; 2-1, min 86: Kike López; 3-1, min 90: Alberto Martín. Árbitro: Héctor Juan Bustos. Incidencias: Municipal Luis Ramos.

El CD La Virgen del Camino sucumbió ante el empuje y el buen hacer de un Gujuelo (3-1) que dominó desde el inicio, generando ocasiones muy pronto y adelantándose en el marcador en el minuto 21. Aun así, los leoneses lo pelearon y consiguieron empatar en el 82, pero Fassani y Alberto Martín fueron una pesadilla para la zaga visitante en la recta final del encuentro y acabaron decantando la balanza a favor de los locales.

El CD La Virgen del camino llegaba a Guijuelo con la esperanza de poner punto y seguido a su buena racha de resultados, aunque sabían que no sería fácil derrotar a un rival herido tras su última derrota y optó por mostrarse cauto en los minutos iniciales. Con las líneas adelantadas, trataba de presionar la salida de balón de los locales, que tenían la posesión y tocaban en el centro del campo. Conseguían los leoneses mantener al rival lejos de su portería durante los primeros compases del encuentro, aunque la calidad de los chacineros acabó por salir a flote.