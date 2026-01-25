La Bañeza recupera la sonrisa a costa de La Cistérniga (2-1)

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

LA BAÑEZA 2

Jesús Benedicto, Merayo, Viyeira, Justel, Carbajo (Anta, min 89), Burón, Prieto, Del Río, Nestares (Vecillas, min 78), Martino (Revilla, min 71) y Cuervo (Acedo, min 89).

LA CISTÉRNIGA 1

Villalba, Delgado (Bueno, min 60), Ruibal, Anderson (Marco, min 74), Alejandro (Gago, min 85), Hidalgo (Víctor, min 85), Reyero, Prada, Faura (Castaño, min 74), Sanchagarre y Del Caño

Goles: 1-0, min 58: Prieto; 1-1, min 64: Reyero; 2-1, min 90 Del Caño, en propia puerta. Árbitro: Pablo Cascudo Arregui (Comité castellano y leonés). Asistido en las bandas por Sofía Arias Alonso y Paula López Berzosa. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Martino (min 30), Viyeira (min 52), Justel (min 67) y Acedo (min 90); y por los visitantes a Sanchagarre (min 21), Delgado (min 55), Bueno (min 76) y Gago (min 90). Incidencias: Campo Municipal de La Llanera, con un terreno de juego en irregulares condiciones debido a las condiciones climatologías acaecidas durante los últimos días.

La Bañeza vuelve a sonreír en este 2026 con su primera victoria del año, tras la derrota 0-2 frente al Betis y el 1-1 cosechado en Ciudad Rodrigo la pasada jornada. Es el primer triunfo desde que el conjunto violeta se vio agraciado con el premio gordo de la lotería de Navidad (2-1).

Como aquel día, la suerte tuvo algo que ver en La Llanera, con un gol en propia puerta de Del Caño en el minuto 90. Antes, y tras una primera parte en el que ninguno de los dos equipos fue capaz de llegar con peligro al área contraria, Prieto había hecho el 1-0 en el 58’. Pero había sido contrarrestado por Reyero solo seis minutos después.

Son tres puntos muy importantes para mantenerse con opciones de ascenso y visitar la próxima jornada al líder Salamanca B llenos de moral.