Sorloth lidera la vanguardia de otra victoria del Atlético frente al Mallorca (3-0)
ATLÉTICO DE MADRID 3
Oblak; Llorente, Pubill, Giménez, Hancko; Giuliano (Koke, min 79), Barrios, Johnny (Le Normand, min 73), Baena (Nico González, min 59); Julián Alvarez y Sorloth (Almada, min 73).
MALLORCA 0
Leo Román; Maffeo (Mateu Jaume, min 75), David López, Valjent, Mojica; Antonio Sánchez, Samu Costa, Mascarell; Darder (Pablo Torre, min 75), Antonio Sánchez (Asano, min 64), Mateo Joseph (Jan Virgili, min 64); Muriqi.
Goles: 1-0, min 22: Sorloth; 2-0, min 75: David López, en propia puerta; 3-0, min 86: Almada. Árbitro: José María Sánchez (Comité Murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Giménez y Nico González y al visitante David López. Incidencias: Estadio Metropolitano con 55.028 espectadores
De nuevo con un gol de Sorloth, como en cada uno de los siete puntos sumados en las tres jornadas jugadas de 2026, el Atlético de Madrid desató una victoria imprescindible contra el Mallorca, agrandada después por un tanto en propia puerta y una gran acción de Almada, para creer aún en que todo es posible en este campeonato, a la expectativa y a la estela del Barcelona y del Real Madrid. El 13º triunfo consecutivo en el Metropolitano, diez seguidos en concreto en Liga, a la espera de su reacción como visitante, tan indispensable en las próximas fechas como lo fue el 3-0 al conjunto balear, en otra pugna bien diferente, ocupado en la permanencia, de nuevo pendiente de la zona de descenso.
Es el momento de Sorloth. Nunca había sido tanto titular, jamás se había sentido tan importante en el equipo, ni con tanta confianza propia y de su entrenador, que apuesta por fin de verdad por él. Su consolidación en el once es un hecho y se debe a su variedad de cualidades.