Empate y gracias de la Cultural Leonesa juvenil A frente al Salamanca

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

CULTURAL LEONESA 2

Ares, Álvaro, Bardón (Freitas, min 78), Calvo (Ochoa, min 78), Jesús, Arribas, Aller, Fontanillo (Rojo, min 64), Falagán (Lafuente, min 36), Iglesias y Julián (Robles, min 78)

SALAMANCA 2

Mendoza, Hugo, Cojo, Óscar (Valencia, min 78), Jorge María, Cartón (Gil, min 84), Diego, Mulas (Aparicio, min 84), Rivera, Regidor, Garrido (Martón, min 63)

Goles: 0-1, min 25: Cojo; 1-1, min 28: Julián; 1-2, min 64: Cojo; 2-2, min 74:Julián. Árbitro: Kevin Castro Dacosta (Comité castellano y leonés). Mostro cartulina amarilla a los locales Fontanillo, Calvo, Álvaro, Rojo y Freitas; y a los visitantes Cartón, Jorge María, Cojo y Diego. Expulsó por los visitantes a Hugo y al entrenador Alonso Fernández del Campo. Incidencias: Área Deportiva de Puente Castro. Campo de césped artificial.

La Cultural no pudo pasar del empate frente al Salamanca en un partido donde ambos conjuntos de la región leonesa pelearon hasta el final por llevarse los tres puntos. Los charros ya no son el equipo que el año pasado peleaba por evitar el descenso y se notan mucho más asentados en la categoría. El defensa Cojo demostró su buen hacer en las jugadas de estrategia para poner hasta dos veces por delante a los suyos (2-2).

Los locales se supieron reponer y también Julián por dos veces devolvió las tablas al marcador. Con este punto, la Cultural se mantiene líder de la clasificación, pero empatado a puntos con el Santa Marta de Tormes, justamente al que deberá rendir visita en la próxima jornada, en un partido de gran trascendencia.