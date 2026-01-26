El Barça apuesta por el meta leonés Eder Aller

Eder Aller (León, 4 de abril de 2007) continuará vinculado al FC Barcelona las próximas dos temporadas, hasta junio de 2028, con la opción de ampliar su contrato un curso más. Llegó al FC Barcelona en verano de 2022 procedente de la Fundación Marcet después de pasar por las categorías inferiores de la Cultural Leonesa y formarse también en el UD Benavides. Se incorporó al Cadete A del Barça y tuvo protagonismo en la rotación de porteros en la etapa juvenil.

La pasada temporada, siendo aún juvenil de segundo año, tuvo un papel importante con el Juvenil A, disputando un total de 10 partidos de Liga, uno de Youth League y otro de Copa del Rey. Además, también debutó con el Barça Atlètic el 6 de octubre de 2024 con un empate en el campo del Sestao River (2-2).

Este curso, ya con ficha del filial aunque todavía sea juvenil, se ha estrenado en convocatorias del primer equipo, además de jugar un partido con el filial y también tres partidos en la UEFA Youth League.

El joven cancerbero leonés continuará portando la bandera de León por todo el país y también a nivel internacional, con el único objetivo de hacerse con un hueco entre la élite futbolística. Ya ha participado en entrenamientos con el primer equipo barcelonista a las órdenes de Hansi Flick. Eder confía en convertir en realidad ser uno de los guardianes de la portería del primer equipo blaugrana.