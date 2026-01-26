El delegado de la Junta se reúne con el responsable de ATK Motor

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha recibido a Federico García, responsable de ATK Motor, con el fin de empezar a trabajar en la edición del rally Reino de León 2026 que se llevará a cabo los días 5 y 6 de junio.

Esta cita automovilística se erige como fundamental en el calendario de actividades deportivas en la provincia y, como rasgo a destacar de la misma, no solo está dentro de las siete pruebas que se realizan en España, sino que, además, cuenta con carácter puntuable para la Copa de España de Tierra, por lo que la provincia de León reunirá a la élite nacional e internacional del mundo del rallye.

García le ha hecho entrega de una réplica de la fachada de la Catedral de León como obsequio de agradecimiento por la implicación de la Junta y del propio delegado en la organización del rally, un evento que cada año cosecha mayor éxito en el mundo automovilístico.