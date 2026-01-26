La Cultural Leonesa sufre otra remontada muy dolorosa ante el Ceuta y entra en crisis

Lucas Ribeiro, que fue expulsado con roja directa en el minuto 76 por dura entrada sobre el local Matos, se convirtió en la referencia atacante de la Cultural en el Alfonso Murube.PABLO SANTOS

La crisis de resultados se agrava para la Cultural Leonesa del Cuco Ziganda, que sigue sin conocer la victoria en lo que va de 2026. En un duelo eléctrico, el Ceuta de José Juan Romero fue superior y terminó sentenciando el encuentro en el último suspiro gracias a un gol de Yann Bodiger (3-1). Los leoneses, condicionados por la expulsión de Lucas Ribeiro en el minuto 76, acumulan ya seis jornadas consecutivas sin sumar de tres. A pesar de los esfuerzos finales y las intervenciones de Édgar Badía, la falta de acierto condenó a un equipo que empieza a mirar con nerviosismo la tabla. La preocupación se instala en el seno del club leonés, que aunque se mantiene fuera del descenso, no logra cambiar su dinámica negativa. Todo se decidió en un tramo final fatídico donde la épica del empate se transformó en una derrota dolorosa.

La primera parte del encuentro entre el Ceuta y la Cultural Leonesa fue un auténtico carrusel de emociones, donde el dominio táctico inicial dio paso a una eficacia goleadora demoledora. Desde el primer minuto, el conjunto norteafricano saltó al césped con una marcha más, asfixiando la salida de balón de una Cultural que se veía incapaz de conectar con sus hombres de arriba. El plan de los locales era claro: presión alta y transiciones rápidas. Así llegó el primer aviso serio, cuando Youness filtró un pase preciso para Anuar; el remate cruzado del atacante obligó a Édgar Badia a realizar una estirada para evitar el primero.

El asedio caballa continuó durante el primer cuarto de hora, con José Matos probando fortuna y una zaga visitante que, aunque ordenada, vivía permanentemente en el alambre. A los de Cuco Ziganda no les duraba la posesión, víctimas de la intensidad de un Ceuta que mandaba en todas las facetas del juego. Sin embargo, la veteranía de la Cultural le permitió sobrevivir al chaparrón inicial y, poco a poco, los leoneses comenzaron a asomar la cabeza en campo rival. Koné, con un centro venenoso, encontró a Matos en el área pequeña, pero su testarazo se topó con los reflejos de Badia, que mantenía el muro en pie.

El partido se equilibró en el ecuador del periodo. La Cultural, más asentada, empezó a hilvanar jugadas de mérito y Luis Chacón estuvo a punto de silenciar el estadio con un disparo que Guille Vallejo detuvo con sobriedad. En plena efervescencia visitante, saltó la polémica. Marcos Fernández cayó en el área tras un choque con Barzic y toda la parroquia local reclamó un penalti que el colegiado ignoró, permitiendo que el juego fluyera.

Esa decisión pareció espolear a los leoneses, que en el minuto 31 encontraron el premio del gol. Rafa Tresaco, tras un servicio de Diallo, disparó con potencia; aunque el portero repelió el cuero, un inoportuno resbalón defensivo le dejó el balón muerto al ´20´ para que anotara el 0-1. El mazazo para el Ceuta fue notable, pero su capacidad de reacción resultó ser asombrosa. Lejos de amilanarse, los locales redoblaron esfuerzos y apenas seis minutos después, Youness volvía a aparecer para poner un centro quirúrgico que Marcos Fernández, esta vez sí, mandó al fondo de las mallas con un cabezazo imponente.

Con las tablas de nuevo en el marcador, la Cultural acusó el golpe anímico. El Ceuta, oliendo la sangre, no levantó el pie del acelerador y, casi de inmediato, Campaña cazó un balón en la frontal del área. Su disparo, ajustado y potente, supuso el 2-1 definitivo de esta primera mitad, completando una remontada relámpago que dejó a los leoneses aturdidos camino de los vestuarios. Fue un desenlace frenético para unos 45 minutos de puro fútbol de bronce.

La segunda parte arrancó con una intensidad eléctrica. El conjunto de José Juan Romero rozó el tercer tanto en los primeros compases, pero una doble intervención providencial de Édgar Badía ante Kuki Zalazar y Aisar mantuvo con vida a los visitantes. La réplica no tardó en llegar con un potente disparo de Ribeiro que obligó a emplearse a fondo a Guille Vallejo. La batalla de porteros continuó en el 59, cuando Badía volvió a salvar los muebles tras un gran testarazo de Marcos Fernández.

El guion del partido cambió drásticamente en el minuto 76. Lucas Ribeiro vio la tarjeta roja directa por una entrada sobre Matos, dejando a la Cultural en inferioridad numérica y con la difícil tarea de buscar el empate con diez. Pese a la expulsión, el equipo leonés no bajó los brazos. Sobrino acarició el palo con un cabezazo y Manu Justo tuvo el empate en sus botas ya en el tiempo de descuento. Sin embargo, la falta de puntería pasó factura. En la última jugada del choque, Salvi Sánchez lanzó una contra letal y puso un centro medido al segundo palo para que Yann Bodiger sentenciara definitivamente el encuentro.