Sigue en directo el partido AD Ceuta-Cultural Leonesa, minuto a minuto
AD Ceuta
Tresaco (31'), Campaña (41') y Bodiger (90+5')
Finalizado
3
1
Cultural Leonesa
Marcos (37')
FINAL DEL PARTIDO CON 3-1 PARA EL CEUTA
El árbitro pita la conclusión del encuentro.
GOOOL DEL CEUTA, EL TERCERO
3-1: Yann Bodiger remata a la red una contra local tras asistencia medida de Salvi.
La Cultural encierra al Ceuta en su área.
El balón no entra a remate de Chacón tras servicio de Sobrino. Parece gol pero se va al lateral de la red.
La Cultural achucha con un jugador menos
El equipo leonés está creando mucho peligro. Ahora por medio de Víctor García en ataque.
Seis minutos de prolongación
El árbitro añade 6 minutos más al partido.
La Cultural va a por el empate
Ataca con muchos jugadores la Cultural, pero no acierta con el gol Víctor Moreno tras servicio de Sobrino.
Uyyyyy!!! Manu Justo a punto de empatar
El delantero dispara y rechaza el portero Guille Vallejo.
Otros dos cambios en el Ceuta
Se van Marcos Fernánez y Aisar Hamed y entran Salvi y Marc Domenech en su lugar.
Último cambio en la Cultural
Se va Thiago Ojeda y salta al campo Manu Justo.
No hay penalti
El juego continúa con 2-1 para el Ceuta.
El Ceuta pide penalti
El equipo local reclama pena máxima por derribo a Matos.
Roja a Lucas Ribeiro
El delantero brasileño es expulsado por dura entrada sobre el local Matos, aunque debido a un resbalón del culturalista.
Muy activo Lucas Ribeiro
El atacante de la Cultural sigue creando mucho peligro, después de sacar el defensa local Matos una acción muy peligrosa.
Más sustituciones ahora en el Ceuta
Entran Illescas y Bodiger para suplir a Campaña y Kuki Zalazar.
Otros dos cambios en la Cultural
Se marchan Tresaco y Calero y entran Víctor García y Víctor Moreno en su lugar.
Amarilla al local Carlos Hernández
El árbitro saca la cartulina amarilla a Carlos Hernández por una entrada dura sobre la rodilla de Ribeiro, que sufre sobre el terreno.
Sustitución en el Ceuta
Entra Konrad de la Fuente para suplir a Koné.
Doble cambio en la Cultural
Se van del campo Collado y Selu Diallo para dar entrada a Sobrino y Sergi Maestre.
La Cultural va a por el empate
La Cultural domina el partido con penetraciones de Tresaco y Ribeiro por banda.
Rodri saca un balón peligroso
El central culturalista despeja un balón cuando se colaba en el área Koné.
Amarilla al local Marcos
El árbitro amonesta con tarjeta amarilla al delantero Marcos por una dura entrada sobre Calero.
Uyyyyy!!! Lucas Ribeiro a punto de empatar para la Cultural
Lucas Ribeiro se va de su par y chuta a puerta, pero responde Guille Vallejo con una gran intervención.
Salva Badía a la Cultural
Un remate de Kuki Zalazar lo saca el portero culturalista Édgar Badía.
Koné crea peligro
El local Koné trata de anotar el tercero, pero saca del área Matía Barzic.
Comienza la segunda parte
Mueve el balón la Cultural.
Final de la primera parte con 2-1 para el Ceuta
El colegiado Gorka Etayo da por concluida la primera parte con protestas de los culturalistas al árbitro por el posible penalti sobre Calero.
El defensa saca el balón ante Calero
El árbitro explica que no hay penalti.
Calero reclama penalti
El culturalista pide penalti por derribo en el área.
Lucas Ribeiro busca el empate
El brasileño trata de meterse en el área, pero despeja el defensa Matos.
Cuatro minutos de añadido
El colegiado prolonga 4 minutos más.
Amarilla a Lucas Ribeiro
El brasileño de la Cultural recibe la cartulina amarilla por protestar tras robarle Matos el cuero en ataque.
SEGUNDO GOOOL DE CEUTA POR MEDIO DE CAMPAÑA
2-1: El Ceuta remonta el partido con un golazo desde fuera del área de Campaña. Pase de Koné, dejada de Kuki Zalazar y latigazo de Campaña que se cuela en la puerta de Badía.
GOOOL DEL EMPATE PARA EL CEUTA DE MARCOS
1-1: Marcos Fernández le gana la acción a la defensa culturalista y anota el tanto del empate para el Ceuta, tras una asistencia de Youness.
La Cultural, muy sólida en defensa
El equipo culturalista se hace fuerte atrás para no verse sorprendido.
GOOOOOOOOOOL DE TRESACO PARA LA CULTURAL!!!
0-1, min 31: Tresaco manda a la red después de rechazar el portero Guille Vallejo el balón a un disparo del propio Rafa Tresaco.
Media hora sin goles
Sin movimientos en el marcador.
El VAR no lo concede
El VAR manda seguir el juego.
El VAR revisa posible penalti a favor del Ceuta
El Ceuta reclama pena máxima.
Partido de ida y vuelta con amarilla a Calero
Los dos equipos alternan acciones de defensa y ataque, sin un dominador claro, aunque Calero ve la tarjeta amarilla en una acción que a simple vista parecía un simple choque.
Sin movimientos en el marcador
De momento, ambas porterías a cero.
La Cultural, mucho mejor con el paso de los minutos
El equipo culturalista está haciendo su partido con solidez atrás y buscando la contra en cada acción que tiene la posesión del balón.
Uyyyyy!!! Ribeiro sobre Chacón
Buena acción de Lucas Ribeiro sobre Chacón en el área, pero llega antes al balón el portero exculturalista Guille Vallejo.
Koné crea peligro en la portería de Badía
Koné la pone en la cabeza de Marcos, que remata con su testa a las manos de Badía.
Primer cuarto de hora
La Cultural, muy bien plantada en el campo.
Chacón lo intenta
El equipo culturalista trata de recuperar el balón en el medio del campo con Selu Diallo sobre Chacón.
El local Anuar no llega al remate
Koné pone el balón en el área, pero Anuar no acierta a rematar preciso de cabeza.
Domina el Ceuta y busca la contra la Cultural
El equipo leonés resiste atrás y Thiago Ojeda tira la contra cuando coge el balón con servicios a los extremos Tresaco y sobre todo a Lucas Ribeiro.
La Cultural se defiende con orden
Los primeros minutos de agobio local son controlados por parte del equipo leonés.
El Ceuta crea peligro
Primero Rodri y después el portero Badía sacan el balón de su área tras remate de Koné.
Ahora saque de esquina para la Cultural
Ahora despeja el balón la defensa del Ceuta tras el córner botado por Chacón.
Saque de esquina sin consecuencias
El equipo leonés saca el balón de su área.
Arranca el partido
Ya mueve el balón el Ceuta, que fuerza el primer córner.
Minuto de silencio
Los dos capitanes sitúan sendos ramos de flores y los dos equipos, además de todos los asistentes al partido en el estadio Alfonso Murube de Ceuta, guardan un sentido minuto de silencio en homenaje a las víctimas de Adamuz.
LA PREVIA
El equipo leonés cierra en el Alfonso Murube frente al Ceuta la vigesimotercera jornada del campeonato de Liga con un punto de margen sobre la zona de descenso tras el empate entre Andorra y Huesca (1-1). Después de un viaje a Ceuta muy movido desde primeras horas de la mañana en el aeropuerto de La Virgen del Camino a causa de las adversidades meteorológicas y a la antigüedad del sistema ILS que provocaron que el avión procedente de Barcelona que recogió a la Cultural Leonesa no pudo tomar tierra en un principio y se vio obligado a girar unas cuantas vueltas por las nubes de León con un retraso de una hora sobre el horario previsto en el aterrizaje y casi tres en la partida, finalmente pudo continuar la ruta para disputar esta noche el partido del campeonato de Liga de la jornada 23 de Segunda División ante la AD Ceuta FC en el estadio Alfonso Murube. Ziganda apuesta por su alineación de gala, con Calero en el lateral derecho, Hinojo en el izquierdo y dando continuidad al capitán leonés Rodri Suárez junto a la vuelta de Matía Barzic, tras cumplir sanción, como centrales. De medio campo hacia adelante, vuelve a aparecer el músculo de Thiago Ojeda y Selu Diallo, con Lucas Ribeiro y Tresaco en los extremos, además de Chacón en la media punta y Collado como delantero.
ALINEACIONES:
AD CEUTA: Guille Vallejo; Anuar, Carlos Hernández, Diego González, Matos; Youness, Campaña, Aisar, Kuki Zalazar, Koné; y Marcos.
CULTURAL LEONESA: Badía; Calero, Rodri, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Selu Diallo, Lucas Ribeiro, Tresaco, Chacón; y Collado.
ÁRBITRO: Gorka Etayo Herrera (Comité Vasco).