Sigue en directo el partido AD Ceuta-Cultural Leonesa, minuto a minuto

90+6' FINAL DEL PARTIDO CON 3-1 PARA EL CEUTA 22:30 26/01/2026 22:33 26/01/2026 El árbitro pita la conclusión del encuentro.

90+4' GOOOL DEL CEUTA, EL TERCERO 22:28 26/01/2026 22:35 26/01/2026 3-1: Yann Bodiger remata a la red una contra local tras asistencia medida de Salvi.

90+3' La Cultural encierra al Ceuta en su área. 22:27 26/01/2026 22:38 26/01/2026 El balón no entra a remate de Chacón tras servicio de Sobrino. Parece gol pero se va al lateral de la red.

90+1' La Cultural achucha con un jugador menos 22:25 26/01/2026 22:25 26/01/2026 El equipo leonés está creando mucho peligro. Ahora por medio de Víctor García en ataque.

90' Seis minutos de prolongación 22:24 26/01/2026 22:33 26/01/2026 El árbitro añade 6 minutos más al partido.

89' La Cultural va a por el empate 22:23 26/01/2026 22:23 26/01/2026 Ataca con muchos jugadores la Cultural, pero no acierta con el gol Víctor Moreno tras servicio de Sobrino.

87' Uyyyyy!!! Manu Justo a punto de empatar 22:20 26/01/2026 22:20 26/01/2026 El delantero dispara y rechaza el portero Guille Vallejo.

82' Otros dos cambios en el Ceuta 22:19 26/01/2026 22:19 26/01/2026 Se van Marcos Fernánez y Aisar Hamed y entran Salvi y Marc Domenech en su lugar.

82' Último cambio en la Cultural 22:17 26/01/2026 22:17 26/01/2026 Se va Thiago Ojeda y salta al campo Manu Justo.

78' No hay penalti 22:13 26/01/2026 22:13 26/01/2026 El juego continúa con 2-1 para el Ceuta.

78' El Ceuta pide penalti 22:12 26/01/2026 22:15 26/01/2026 El equipo local reclama pena máxima por derribo a Matos.

75' Roja a Lucas Ribeiro 22:09 26/01/2026 22:15 26/01/2026 El delantero brasileño es expulsado por dura entrada sobre el local Matos, aunque debido a un resbalón del culturalista.

73' Muy activo Lucas Ribeiro 22:08 26/01/2026 22:08 26/01/2026 El atacante de la Cultural sigue creando mucho peligro, después de sacar el defensa local Matos una acción muy peligrosa.

70' Más sustituciones ahora en el Ceuta 22:07 26/01/2026 22:07 26/01/2026 Entran Illescas y Bodiger para suplir a Campaña y Kuki Zalazar.

68' Otros dos cambios en la Cultural 22:03 26/01/2026 22:03 26/01/2026 Se marchan Tresaco y Calero y entran Víctor García y Víctor Moreno en su lugar.

65' Amarilla al local Carlos Hernández 22:01 26/01/2026 22:01 26/01/2026 El árbitro saca la cartulina amarilla a Carlos Hernández por una entrada dura sobre la rodilla de Ribeiro, que sufre sobre el terreno.

64 Sustitución en el Ceuta 22:00 26/01/2026 22:12 26/01/2026 Entra Konrad de la Fuente para suplir a Koné.

62' Doble cambio en la Cultural 21:58 26/01/2026 21:58 26/01/2026 Se van del campo Collado y Selu Diallo para dar entrada a Sobrino y Sergi Maestre.

60' La Cultural va a por el empate 21:53 26/01/2026 21:53 26/01/2026 La Cultural domina el partido con penetraciones de Tresaco y Ribeiro por banda.

58' Rodri saca un balón peligroso 21:50 26/01/2026 21:50 26/01/2026 El central culturalista despeja un balón cuando se colaba en el área Koné.

54' Amarilla al local Marcos 21:48 26/01/2026 21:48 26/01/2026 El árbitro amonesta con tarjeta amarilla al delantero Marcos por una dura entrada sobre Calero.

51' Uyyyyy!!! Lucas Ribeiro a punto de empatar para la Cultural 21:46 26/01/2026 21:46 26/01/2026 Lucas Ribeiro se va de su par y chuta a puerta, pero responde Guille Vallejo con una gran intervención.

48' Salva Badía a la Cultural 21:42 26/01/2026 21:42 26/01/2026 Un remate de Kuki Zalazar lo saca el portero culturalista Édgar Badía.

47' Koné crea peligro 21:41 26/01/2026 21:41 26/01/2026 El local Koné trata de anotar el tercero, pero saca del área Matía Barzic.

46' Comienza la segunda parte 21:38 26/01/2026 22:09 26/01/2026 Mueve el balón la Cultural.

45+4' Final de la primera parte con 2-1 para el Ceuta 21:23 26/01/2026 21:30 26/01/2026 El colegiado Gorka Etayo da por concluida la primera parte con protestas de los culturalistas al árbitro por el posible penalti sobre Calero.

45+3' El defensa saca el balón ante Calero 21:21 26/01/2026 21:21 26/01/2026 El árbitro explica que no hay penalti.

45+3' Calero reclama penalti 21:20 26/01/2026 21:20 26/01/2026 El culturalista pide penalti por derribo en el área.

45+2' Lucas Ribeiro busca el empate 21:19 26/01/2026 21:19 26/01/2026 El brasileño trata de meterse en el área, pero despeja el defensa Matos.

45' Cuatro minutos de añadido 21:18 26/01/2026 21:29 26/01/2026 El colegiado prolonga 4 minutos más.

44' Amarilla a Lucas Ribeiro 21:16 26/01/2026 21:18 26/01/2026 El brasileño de la Cultural recibe la cartulina amarilla por protestar tras robarle Matos el cuero en ataque.

41' SEGUNDO GOOOL DE CEUTA POR MEDIO DE CAMPAÑA 21:14 26/01/2026 21:24 26/01/2026 2-1: El Ceuta remonta el partido con un golazo desde fuera del área de Campaña. Pase de Koné, dejada de Kuki Zalazar y latigazo de Campaña que se cuela en la puerta de Badía.

37' GOOOL DEL EMPATE PARA EL CEUTA DE MARCOS 21:09 26/01/2026 21:29 26/01/2026 1-1: Marcos Fernández le gana la acción a la defensa culturalista y anota el tanto del empate para el Ceuta, tras una asistencia de Youness.

34' La Cultural, muy sólida en defensa 21:07 26/01/2026 21:29 26/01/2026 El equipo culturalista se hace fuerte atrás para no verse sorprendido.

31' GOOOOOOOOOOL DE TRESACO PARA LA CULTURAL!!! 21:04 26/01/2026 21:29 26/01/2026 0-1, min 31: Tresaco manda a la red después de rechazar el portero Guille Vallejo el balón a un disparo del propio Rafa Tresaco.

30' Media hora sin goles 21:02 26/01/2026 21:03 26/01/2026 Sin movimientos en el marcador.

29' El VAR no lo concede 21:01 26/01/2026 21:02 26/01/2026 El VAR manda seguir el juego.

28' El VAR revisa posible penalti a favor del Ceuta 21:00 26/01/2026 21:12 26/01/2026 El Ceuta reclama pena máxima.

26' Partido de ida y vuelta con amarilla a Calero 20:57 26/01/2026 21:08 26/01/2026 Los dos equipos alternan acciones de defensa y ataque, sin un dominador claro, aunque Calero ve la tarjeta amarilla en una acción que a simple vista parecía un simple choque.

22' Sin movimientos en el marcador 20:54 26/01/2026 20:54 26/01/2026 De momento, ambas porterías a cero.

20' La Cultural, mucho mejor con el paso de los minutos 20:53 26/01/2026 20:53 26/01/2026 El equipo culturalista está haciendo su partido con solidez atrás y buscando la contra en cada acción que tiene la posesión del balón.

18' Uyyyyy!!! Ribeiro sobre Chacón 20:51 26/01/2026 20:51 26/01/2026 Buena acción de Lucas Ribeiro sobre Chacón en el área, pero llega antes al balón el portero exculturalista Guille Vallejo.

17' Koné crea peligro en la portería de Badía 20:49 26/01/2026 21:29 26/01/2026 Koné la pone en la cabeza de Marcos, que remata con su testa a las manos de Badía.

15' Primer cuarto de hora 20:47 26/01/2026 20:47 26/01/2026 La Cultural, muy bien plantada en el campo.

12' Chacón lo intenta 20:46 26/01/2026 20:46 26/01/2026 El equipo culturalista trata de recuperar el balón en el medio del campo con Selu Diallo sobre Chacón.

10' El local Anuar no llega al remate 20:41 26/01/2026 20:41 26/01/2026 Koné pone el balón en el área, pero Anuar no acierta a rematar preciso de cabeza.

8' Domina el Ceuta y busca la contra la Cultural 20:41 26/01/2026 20:41 26/01/2026 El equipo leonés resiste atrás y Thiago Ojeda tira la contra cuando coge el balón con servicios a los extremos Tresaco y sobre todo a Lucas Ribeiro.

7' La Cultural se defiende con orden 20:39 26/01/2026 20:39 26/01/2026 Los primeros minutos de agobio local son controlados por parte del equipo leonés.

4' El Ceuta crea peligro 20:37 26/01/2026 20:37 26/01/2026 Primero Rodri y después el portero Badía sacan el balón de su área tras remate de Koné.

2' Ahora saque de esquina para la Cultural 20:34 26/01/2026 20:34 26/01/2026 Ahora despeja el balón la defensa del Ceuta tras el córner botado por Chacón.

1' Saque de esquina sin consecuencias 20:33 26/01/2026 20:33 26/01/2026 El equipo leonés saca el balón de su área.

1' Arranca el partido 20:32 26/01/2026 20:32 26/01/2026 Ya mueve el balón el Ceuta, que fuerza el primer córner.

Minuto de silencio 20:31 26/01/2026 20:39 26/01/2026 Los dos capitanes sitúan sendos ramos de flores y los dos equipos, además de todos los asistentes al partido en el estadio Alfonso Murube de Ceuta, guardan un sentido minuto de silencio en homenaje a las víctimas de Adamuz.

LA PREVIA 20:13 26/01/2026 20:35 26/01/2026 El equipo leonés cierra en el Alfonso Murube frente al Ceuta la vigesimotercera jornada del campeonato de Liga con un punto de margen sobre la zona de descenso tras el empate entre Andorra y Huesca (1-1). Después de un viaje a Ceuta muy movido desde primeras horas de la mañana en el aeropuerto de La Virgen del Camino a causa de las adversidades meteorológicas y a la antigüedad del sistema ILS que provocaron que el avión procedente de Barcelona que recogió a la Cultural Leonesa no pudo tomar tierra en un principio y se vio obligado a girar unas cuantas vueltas por las nubes de León con un retraso de una hora sobre el horario previsto en el aterrizaje y casi tres en la partida, finalmente pudo continuar la ruta para disputar esta noche el partido del campeonato de Liga de la jornada 23 de Segunda División ante la AD Ceuta FC en el estadio Alfonso Murube. Ziganda apuesta por su alineación de gala, con Calero en el lateral derecho, Hinojo en el izquierdo y dando continuidad al capitán leonés Rodri Suárez junto a la vuelta de Matía Barzic, tras cumplir sanción, como centrales. De medio campo hacia adelante, vuelve a aparecer el músculo de Thiago Ojeda y Selu Diallo, con Lucas Ribeiro y Tresaco en los extremos, además de Chacón en la media punta y Collado como delantero.