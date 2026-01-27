El Barça se exige un atracón de goles ante el Copenhague danés

Publicado por Daniel Panero Barcelona Creado: Actualizado:

El Barcelona precisa darse un homenaje contra el Copenhague. El conjunto que dirige Flick se mide a los nórdicos en el Camp Nou con el objetivo no solo de lograr los tres puntos, sino también de marcar el máximo posible de goles para escalar en la clasificación y alcanzar un top 8 que está más disputado que nunca. Y es que hasta ocho equipos están empatados a 13 puntos y hasta 14 equipos aún no han certificado su clasificación en esa zona de privilegio y aún tienen opciones matemáticas de hacerlo.

Es inevitable que el Barcelona mire a otros campos. Colosos como PSG, Chelsea, Manchester City o Atlético están igual que unos culés que saben, no obstante, que si cumplen con la tarea de golear al Copenhague tienen atada la clasificación. Es por eso que Flick prefiere olvidarse del transistor. "Lo más importante es hacer nuestro trabajo. Solo estaremos pendientes de lo que esté en nuestras manos, es bueno hacerlo así. Hay que jugar al máximo nivel y será un partido duro. No hay excusas", afirmó.

El Barça se la juega, pero lo hace en un momento dulce. Ha conseguido ganar 13 de los últimos 14 partidos que ha disputado y ha logrado remontar la trayectoria errática que había sufrido en el inicio de su andadura de la Liga de Campeones. Las derrotas contra el PSG y el Chelsea, así como el empate ante el Brujas, pusieron en un compromiso la posibilidad de estar en el 'top 8', un objetivo que es muy goloso en un calendario cada vez más apretado. "Me encanta el nuevo formato. Tenemos una gran oportunidad para poder entrar en esos ocho primeros y haremos todo lo posible para estar allí", aseguró Flick.

Para ello, el técnico alemán podrá contar con Ferran Torres. El 'Tiburón' entrenó este martes junto al resto de sus compañeros y estará en una convocatoria en la que destacan las ausencias de Pedri y Frenkie de Jong, dos jugadores capitales en el centro del campo azulgrana y que no estarán por lesión y por acumulación de amonestaciones respectivamente. Sus bajas se unen a la de Cancelo, no inscrito, y a las de Christensen y Gavi también por lesión y condicionan un once en el que Flick no se guardará nada y pondrá toda su artillería. Koundé y Balde volverán a los laterales, Eric García podría jugar en el centro del campo junto a Dani Olmo y arriba Lamine Yamal, Raphinha, Fermín y Lewandowski deberán hacer esos goles que tanto necesita el equipo de Flick.

El milagro danés

Enfrente estará un equipo que necesita un milagro para no quedar fuera de la Liga de Campeones, pero que llega a la cita con una inercia positiva. Y es que los pupilos de Jacob Neestrup eran el peor equipo de la competición hace tan solo tres jornadas, pero todo ha cambiado con tres resultados consecutivos que han permitido a los daneses llegar con vida al Camp Nou para luchar por estar entre los 24 mejores. Los triunfos contra el Kairat Almaty (3-2), el Villarreal en La Cerámica (2-3) y el empate ante el Nápoles (1-1) han devuelto esa ilusión, ya que incluso un empate podría llegar a valerle con una carambola de resultados.

Para lograrlo, los de Neestrup plantearán un partido incómodo, reduciendo los espacios para los atacantes culés y explotando unas fortalezas que coinciden con las debilidades del equipo de Flick. El contragolpe y, sobre todo, el balón parado, serán las herramientas de un Copenhague que no podrá contar para firmar la gesta con Delaney, Huescas, Mattsson, Myrie, Richardson y West.