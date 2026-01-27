El Villarreal dice adiós a Europa

Publicado por Raúl Zacarías Leverkusen Creado: Actualizado:

El Villarreal cierra en Alemania su decepcionante regreso a Champions con una visita al Bayer Leverkusen en la que tratará de conseguir la que sería su única victoria en el torneo pero en la que tendrá enfrente a un rival obligado a ganar para pasar de ronda. En juego hay un significativo premio económico que el Villarreal no ha podido sumar hasta ahora y un triunfo groguet ayudaría a la Liga a poder tener una plaza más en la máxima competición la próxima temporada.

El Villarreal llega a esta tras tres derrotas consecutivas, por lo que de caer derrotados, firmaría su peor racha desde el regreso de Marcelino en esta segunda etapa. El equipo afronta el encuentro también con el impacto de la lesión del central argentino Juan Foyth en ese encuentro del sábado ante el Real Madrid. El defensa se rompió el tendón de Aquiles izquierdo y no volverá a jugar esta campaña. Su baja se une a las de Logan Costa y Willy Kambwala, lesionados también de larga duración y que no han llegado a debutar este curso en partido oficial.

El Bayer Leverkusen llega al duelo contra el Villarreal tras haber derrotado por 1-0 al Werder Bremen en la Bundesliga, con lo que logró poner fin a una mala racha de tres derrotas consecutivas y obligado a ganar para pasar de ronda. El comienzo del año no fue bueno para el equipo de las aspirinas que fue goleado en casa por 1-4 por el Stuttgart y luego perdió a domicilio por 1-0 ante el Hoffenheim, ambos competidores directos en la lucha por la clasificación a la próxima Liga de Campeones.

En la Liga de Campeones el Leverkusen también perdió, por 2-0 ante el Olimpiakos, con lo que aplazó su clasificación a los play-off y desperdició las posibilidades que le quedaban de meterse entre los ocho primeros y pasar directamente a octavos de final.

Ello hace que el partido ante el Villarreal sea clave para el Leverkusen al que todo lo que no fuera una victoria le acarrearía la eliminación casi segura.

Ante el Olimpiakos el principal problema del Leverkusen fue la falta de pegada en el área contraria donde tuvo claras posibilidades de gol que desaprovechó. Atrás mostró también algunas fragilidades, sobre todo ante los contragolpes, lo terminó pasándole factura.

El juego del Leverkusen gira en buena parte en torno al español Alejandro Grimaldo, que en esta temporada está jugando mas como interior que como jugador de banda donde los espacios son para Poku.