El Atlético de Madrid se ve forzado a cumplir y esperar favores

Publicado por Ignacio Tylko Madrid Creado: Actualizado:

El Atlético se sabe la lección para el examen final de esta primera fase de la Champions, pero el desenlace también depende de otros aspirantes. Al Atlético de Madrid no le queda otra que sacar buena nota en su fortín ante el Bodø/Glimt, lograr el mayor número posible de goles y esperar a que le beneficien otros resultados para lograr por segundo año consecutivo terminar la fase liga entre los ocho mejores y ahorrarse así del desgaste y el riesgo de caer en una eliminatoria trampa.

"Entiendo todas las necesidades, pero no dependemos de nosotros, hay que dejarlo claro. Así que tenemos que salir con humildad, ganar y luego ver", resumió el Cholo Simeone en la previa de este duelo ante un rival noruego muy modesto, pero todavía con opciones de meterse en el playoff tras haber firmado la semana pasada una gesta histórica al derrotar al poderoso Manchester City (3-1) de Pep Guardiola.

Si el curso pasado cerraron el estreno de este formato con un quinto puesto, muy celebrado hasta caer con el Real Madrid en el polémico cruce de octavos, esta vez los colchoneros afrontan este miércoles de pasión desde el puesto decimosegundo aunque igualados a 13 puntos con nada menos que ocho equipos.

Simeone avisó de que necesitarían el pleno de seis puntos en los últimos dos partidos, pero les complicó el horizonte el desafortunado empate ante el Galatasaray en Estambul, forzado por el autogol de Marcos Llorente. "La Champions es un espectáculo y será una noche emocionante", anticipó el Cholo, encantado con este nuevo modelo de competición.

Apelan los rojiblancos a su estadio, donde solo saben ganar desde que el Elche de Eder Sarabia arañó un punto en la segunda jornada liguera. Después, ya suman los locales trece victorias seguidas en su caldera, donde en Champions ya cayeron esta campaña Eintracht (5-1), Unión Saint- Gilooise (3-1) e Inter de Milán (2-1).

Pendientes de San Mamés y Nápoles

Puestos a pedir, les vendría de maravilla que el Athletic y el Nápoles se hagan fuertes en San Mamés y en el Diego Armando Maradona, y no pierdan frente al Sporting de Portugal y el Chelsea, respectivamente. Y es que tanto los lusos como los londinenses son rivales directos del Atlético.

El técnico argentino afronta este duelo con una plantilla corta, la única ausencia confirmada de Griezmann y la necesidad de que vuelva el desequilibrio de Julián Álvarez, incapaz de marcar en los últimos ocho partidos, desde que el 9 de diciembre vio puerta en el 2-3 de Eindhoven ante el PSV. Simeone tiene el foco también en el mercado invernal, donde reclama refuerzos de última hora tras las cuatro salidas de Carlos Martín, Javi Galán, Raspadori y Gallagher. Negó el técnico tener problemas con Mateu Alemany, el director de fútbol. "Hasta el último día puede pasar de todo como llevo diciendo 14 años; puede haber llegadas y salidas y lo que importa es que cuando cierre el libro el Atlético salga beneficiado", expresó el argentino.