España busca ante Portugal seguir viva en el Europeo de Balonmano

España afronta la última jornada de la Main Round del Europeo con opciones de clasificar como 3ª de grupo al partido por el 5º puesto, lo que daría plaza para el Mundial de Alemania 2027. Para eso, España debe de imponerse a Portugal, y esperar los resultados de los dos encuentros restantes de la jornada. Desde las 15.30 horas, por Teledeporte, cita con la selección española.

Ian Barrufet pone voz al estado de ánimo de los Hispanos antes de la última jornada de la Main Round. El extremo reconoce la exigencia constante del Europeo y la necesidad de cambiar el chip de manera inmediata tras cada encuentro: “Durante todo el Europeo es lo mismo, juegas un partido y puede salir bien o mal, pero ya estás pensando en el siguiente”, explica.

Con las opciones de clasificación todavía abiertas, Barrufet deja claro que el equipo mantiene intacta la ambición y la voluntad de seguir compitiendo: “Aún tenemos posibilidades de jugar ese quinto y sexto puesto y vamos a luchar para poder conseguir llegar hasta ahí”. Un camino nada sencillo en un campeonato de máximo nivel, algo que el propio jugador subraya al analizar la dureza de la competición: “Este Europeo es de gran nivel, sobre todo la Main Round que tenemos, que cada rival es un grandísimo equipo”.

La mentalidad del grupo es clara mientras existan opciones matemáticas: “Siempre que haya opciones y siempre que juguemos vamos a darlo todo para conseguir una victoria más”. En ese contexto, el duelo ante Portugal se presenta como un nuevo reto de máxima exigencia. Barrufet no esconde el respeto por el rival, al que define como “una gran selección”, pero confía en las posibilidades del equipo español: “Yo creo que el equipo está bien y vamos a intentar llevarnos el partido”.

De cara al desarrollo del encuentro, el extremo apunta algunas de las claves para buscar la victoria ante el conjunto luso: “Ellos tienen un ataque muy bueno, pero con una buena defensa y jugando fluido nosotros en ataque creo que podemos conseguir la victoria”.

Nuevo amistoso del Ademar León

Y cuando acabe la competición continental volverá la Asobal (fin de semana del 7-8 de febrero), que el Ademar León prepara con un nuevo amistoso hoy a las 20.00 frente al Caja Rural Zamora, en el Pabellón Ángel Nieto de la capital zamorana.