VARDiario: «Ribeiro y Chacón, bajas ante el Deportivo, ¿son compatibles?»

La Cultural Leonesa afronta este próximo sábado, a partir de las 18.30 horas, la visita del Deportivo con dos bajas que limitan su poder ofensivo, las del brasileño Lucas Ribeiro, tras su expulsión ante el Ceuta, que conllevará la correspondiente sanción con la coletilla del árbitro vasco Gorka Etayo en el acta («Una vez mostrada la cartulina roja se ha dirigido a mi posición encarándose a escasos centímetros y teniendo que ser sujetado por sus compañeros»), y la de Luis Chacón, cedido por el conjunto coruñés con la cláusula del miedo incluida.

«Ribeiro y Chacón son dos armas de ataque culturalistas, ¿pero son compatibles?» se comentó en la tertulia El VARDiario de León, en la que participaron Juan Simón, José Antonio Pérez y Raúl Castro, con la moderación de Ángel Fraguas. Esta interrogante se planteó con el razonamiento de que quizás el equipo de Ziganda podría perder capacidad defensiva con la inclusión de ambos a la vez. Otro de los temas tratados en la tertulia digital de Diario de León y que preocupa al culturalismo es que se han perdido cinco piezas de ataque en este mercado invernal (Paraschiv, Pibe, Paco Cortés, Mboula e incluso el lateral Larios de largo recorrido), con sólo una incorporación en este apartado, la del extremo cedido por el Villarreal Víctor Moreno, a parte del lateral zurdo catarí Homam Al-Amin. Hace falta gol.

