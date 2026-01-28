La leonesa Tilena Martínez muestra su genética para sorprender a Belén Toimil en Salamanca

Publicado por DL Redacción Creado: Actualizado:

La joven lanzadora leonesa Tilena Martínez dio su primera muestra de ambición haciendo honor a su apellido, sorprendiendo en el II Trofeo de Atletismo de Salamanca a la plusmarquista nacional de lanzamiento de peso, Belén Toimil, imponiéndose en una prueba dominada en los últimos años con mano de hierro por la gallega. El apellido de Tilena no pasa desapercibido en las últimas competiciones ya que su padre, el medallista olímpico en Atenas 2004, que fuera campeón mundial en pista cubierta Manuel Martínez, demuestra que a veces la genética puede servir de explicación al margen de las cualidades del propio deportista.

La atleta de 19 años del Universidad de León Sprint dio el último zarpazo cuando ya expiraba una prueba en la que, sorprendentemente, la dominadora nacional los últimos años se había mostrado errática, quizá acusando ser la primera toma de contacto con la pista. De hecho, la competición de la lanzadora leonesa que, al igual que Belén Toimil, entrena habitualmente en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León y que comparten entrenador, Víctor Rubio (aunque a Tilena también le asesore su padre), había sido mucho más regular.

Siempre en torno a los 15 metros, una distancia que, en condiciones normales, superaría sin ningún problema Toimil que no se encontró cómoda con tan solo un lanzamiento válido inusualmente muy corto de 13,98, sin que de nada le sirvieran los 14,78 del último, también muy lejanos de su tope nacional que tiene en 18,80. Tilena Martínez supo aprovechar ese día negro de la lanzadora del Playas de Castellón para sumar un inesperado triunfo, además con el colofón de lograr en su último lanzamiento la mejor marca personal de 15,72, muy por encima de sus expectativas y también del registro que poseía hasta ahora.

Una victoria que puede empezar a marcar el camino futuro de un relevo en la especialidad, aunque la mugardesa Belén Toimil, por edad y resultados, todavía siga siendo la referencia en la disciplina, pero a partir de ahora teniendo que vigilar otros despistes ya que la hija de Superman Martínez se otea en el horizonte.