Dos partidos de sanción para Lucas Ribeiro de la Cultural Leonesa

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Comité de Disciplina de Segunda División ha decidido castigar con dos partidos de sanción al atacante brasileño de la Cultural Lucas Ribeiro. El primero de ellos es por la roja directa y el segundo por los acontecimientos que se desarrollaron justo a continuación que implicaron al jugador y al árbitro del encuentro, Gorka Etayo.

Concretamente, el Comité señala que el primer partido de suspensión es por ''producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo''. La Cultural intentó alegar con pruebas videográficas que el encontronazo se había producido por un resbalón no deseado de Ribeiro, pero desde el Comité opinan que: ''No concurre a juicio de este Comité ninguno de estos supuestos en el caso que nos ocupa, puesto que el atento examen por este Comité de las imágenes aportadas no permite apreciar de forma inequívoca que no exista la conducta descrita en el Acta, reconociendo el propio Club alegante la existencia del contacto entre los dos jugadores, no pudiendo este Comité sustituir el criterio del colegiado en la apreciación de si concurre o no la infracción sancionada, o si concurre o no fuerza excesiva, por el criterio valorativo muy bien expuesto y sin duda muy respetable del club alegante, ni por el que pudiera tener el propio Comité. Por ello procede desestimar las alegaciones formuladas''.

El segundo partido de sanción que ha recibido el brasileño, se debe a que Gorka Etayo escribió en el acta del partido que: ''Una vez mostrada la cartulina roja se ha dirigido a mi posición encarándose a escasos centímetros y teniendo que ser sujetado por sus compañeros.'' Este tipo de comportamientos con los árbitros están tipificados en la normativa con un partido de suspensión, como así confirma el Comité: ''por conducta contraria al buen orden deportivo''.

Por tanto, la Cultural no podrá contar con Lucas Ribeiro ni este sábado 31 de enero para el partido contra el Deportivo de la Coruña ni el próximo domingo 8 de febrero para el duelo contra el Málaga.