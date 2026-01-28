Lian dos Santos sale cedido de la SD Ponferradina a la UD Barbadás

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina ha acordado la cesión de Lian dos Santos a la UD Barbadás. Así, el futbolista competirá en la segunda mitad de la temporada en el club que milita en el Grupo I de Tercera Federación.

El brasileño, llegado a finales del mercado veraniego, prácticamente no ha tenido protagonismo. Participó en un encuentro liguero con Fernando Estévez y en ninguno con Mehdi Nafti.

El jugador tiene contrato con la Deportiva, pero ocupa plaza sub-23, por lo que su baja no sirve para inscribir por ahora a Steven Petkov. La Deportiva necesita dar una baja "de mayor" para poder dar de alta la ficha del búlgaro.