Ger Nóvoa: "El equipo ha crecido en defensa y eso nos ha servido para dar un paso adelante"

El defensa de la SD Ponferradina Germán 'Ger' Nóvoa destacó en su comparecencia ante los medios la mejoría defensiva experimentada por el conjunto berciano, que ha encadenado sin encajar gol las tres últimas jornadas ante Ourense, Racing de Ferrol y Guadalajara.

"En solidez defensiva el equipo ha crecido y ha dado un paso adelante desde el primero, la portería, hasta el último, defendiendo todos", señaló el central gallego que cumple su segunda temporada en las filas deportivistas.

Para Nóvoa una de las claves de la mejoría del conjunto blanquiazul viene desde el aspecto mental que ha cambiado tras los últimos resultados positivos "porque la mentalidad cuando ganas cambia y lo que antes entraba del rival, ahora no y juega un papel importante, ni antes éramos horribles, ni ahora buenísimos", recalcó.

Lejos de plantearse objetivos más ambiciosos como acercarse a la zona noble de la clasificación en el grupo 1 de Primera RFEF, el central deportivista prefiere pensar tan solo en la visita a Lugo, equipo que está a tan solo un punto de las plazas de fase de ascenso.

"No hay nada más que pensar en Lugo", reiteró Ger Nóvoa al que no le obsesiona no haber visto hasta ahora portería después de que otros compañeros de la defensa de la Ponferradina ya hayan anotado como Mario Jorrín, Andoni López, David Andújar o el francés Boris Moltenis, éste último para dar la victoria en Guadalajara (0-1).