Un desconocido costarricense, Dax Palmer, apunta a refuerzo para la Cultural Leonesa

En su paciente búsqueda de refuerzos, ha surgido un nombre en la lista de llegadas de la Cultural. Se trata del mediapunta costarricense Dax Palmer, que cumplirá 19 años el próximo 8 de febrero.

El jugador, nacido en Estados Unidos pero con pasaporte de Costa Rica, se ha formado en el Deportivo Saprissa, uno de los grandes clubes del país centroamericano (fue también el primer club del afamado portero Keylor Navas entre 2005 y 2010).

Dax Palmer abandonó el pasado mes de diciembre este equipo para pasar a formar parte de la gran cantidad de futuras apuestas jóvenes que hace la Academia Aspire de Catar, propietarios de la Cultural pero también de otros equipos como el Alcorcón.

El futbolista lleva entrenándose en instalaciones de la academia catarí en el golfo Pérsico lo que llevamos de enero, en busca de un destino definitivo y es en las últimas horas donde se baraja que este pueda ser la Cultural (pero tampoco se descarta el Alcorcón), pero como primera idea para reforzar su filial. Al fin y al cabo, Palmer solo ha llegado a jugar 11 partidos en la Primera División de Costa Rica.