Lian se va, pero no hace sitio a Petkov

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina ha acordado la cesión de Lian dos Santos a la UD Barbadás. Así, el futbolista competirá en la 2ª mitad de la temporada en el colista del grupo I de 3ª Federación. El brasileño, llegado a finales del mercado veraniego, prácticamente no ha tenido protagonismo. Participó en un encuentro liguero con Fernando Estévez (2 minutos más la prolongación del duelo ante el Real Madrid Castilla) y en ninguno con Mehdi Nafti.

Lian dos Santos tiene contrato con la Deportiva, pero ocupa plaza sub-23, por lo que su baja no sirve para inscribir por ahora a Steven Petkov. La entidad berciana sigue necesitando dar una baja ‘de mayor’ para poder dar de alta la ficha del búlgaro.

ENTRADAS

Las entradas para acompañar para el duelo del domingo en Lugo ya están a la venta en las oficinas de El Toralín. El precio es 15 euros para mayores de 15 años. Los niños de 0 a 4 años no necesitarán entrada y los de 5 a 14 años pagarán 5 euros. Las entradas son nominales, por lo que habrá que facilitar el nombre y DNI de la persona que la utilizará. Se podrán adquirir hasta mañana a las 13.00 horas o hasta fin de existencias. El horario de las oficinas es de 08.30 a 14.00 horas. El Lugo ha enviado 420 y la zona del estadio en la que se situarán los seguidores blanquiazules, que está en obras, es descubierta.

UN PASO ADELANTE

Ger Nóvoa fue el encargado de ponerse ayer frente a los medios de comunicación. Celebró haber entrenador en el Jesús Tartilán y no en hierba artificial, a pesar del estado del primero. También habló de la situación del equipo y de cómo han cambiado las cosas en las últimas semanas: «Somos los mismos, pero estábamos en una mala dinámica y siempre es difícil de cortar. El otro día marcamos un gol tras una serie de rebotes y hace un mes igual no entraba. Ni antes éramos horribles ni ahora somos buenísimos. El equipo ha dado un paso adelante en solidez defensiva y del primero al último, todos defienden».

Con la vuelta de Undabarrena y Andújar tras sus respectivas sanciones, el 1º de ellos se postula para ser el compañero del ourensano en el centro de la zaga en el choque de este fin de semana ante el cuadro albivermello.