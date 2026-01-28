El Ademar León cierra su puesta a punto para la Liga con triunfo en Zamora

El Abanca Ademar cerró su segunda ‘pretemporada’ del presente ejercicio competitivo imponiéndose al Caja Rural Zamora por 28-37. Lo hizo en un encuentro en el que los de Dani Gordo dejaron patente su superior categoría.

Eso sí, en la primera pare esa diferencia no se plasmó de manera clara en el electrónico con un plantel zamorano respondiendo a cada acción de los leoneses para evitar que la ventaja de los visitantes fuera notable.

El Abanca Ademar fue siempre por delante aunque en el intermedio su fiabilidad apenas tuvo dos goles de rédito con el 14-16.

Tras el paso por vestuarios los leoneses aplicaron una marcha más tanto en defensa como en ataque. En el primero de los casos evitando con buena parte de las acciones de ataque de los zamoranos encontraran el premio del gol mientras que especialmente a la hora de ver la portería rival su eficacia fue más notable (en estos 30 minutos los leoneses marcaron 21 goles).

Los de Dani Gordo fueron cogiendo así revoluciones para ir poco a poco ampliando su renta frente a un rival que nunca dio la espalda, pero que veía como el Abanca Ademar no daba opción alguna a que el marcador volviera a estar ajustado. Lo intentaron hasta el final aunque los leoneses tomaron las riendas para cerrar la fase de preparación de cara al reinicio de la Liga Asobal el próximo 7 de febrero cuando reciba en el Palacio de Deportes de León al Cangas.

En esta segunda pretemporada de los de Dani Gordo el bagaje no puede ser mejor, ya que de los tres partidos disputados el Abanca Ademar ha logrado pleno ganando al Nava, Villa de Aranda y en la tarde-noche de este miércoles frente al Caja Rural Zamora al que superaba por 28-37.