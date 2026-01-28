Milagro noruego del Bodø/Glimt en el Metropolitano a costa del Atlético

Publicado por Ignacio Tylko Madrid Creado: Actualizado:

ATLÉTICO DE MADRID 1

Oblak, Llorente, Pubill, Giménez (Ruggeri, min 57), Hancko, Baena (Almada, min 57), Barrios (Le Normand, min 78), Koke (Cardoso, min 64), Nico González (Nahuel, min 64), Julián y Sorloth.

BODØ/GLIMT 2

Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen (Aleesami, min 90), Bjorkan, Evjen (Klynge, min 90), Berg, Brunstad Fet (Maatta, min 83), Blomberg (Auklend, min 74), Hogh (Helmersen, min 83) y Hauge.

Goles: 1-0, min 15: Sorloth; 1-1, min 34: Sjovold; 1-2, min 59: Hogh. Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó con amarilla a los locales Llorente y Almada; y a los visitantes Haikin y Maatta. Incidencias: Partido de la 8ª y última jornada de la 1ª fase de la Liga de Campeones, disputado en el Metropolitano ante 58.910 espectadores, con gran afluencia de aficionados noruegos.

Trece partidos llevaba sin perder el Atlético en el Metropolitano, pero resulta que el sorprendente Bodo/Glimt asaltó el fortín y dejó a los colchoneros helados, lejos del top 8. Es verdad que a los puntos y por ocasiones de gol el equipo del Cholo se mereció más, pero cayó porque no defendió bien, porque los noruegos no son ninguna broma, como ya demostraron al derrotar nada menos que al Manchester City y porque en este tramo del curso los rojiblancos carecen de pegada. Mucho tiene que ver la alarmante sequía de Julián Álvarez, que volvió a quedarse seco, y ya son nueve partidos consecutivos. Solo Sorloth fue capaz de marcar ante sus compatriotas, ante el equipo en el que se dio a conocer cedido por el Rosenborg.

El choque tenía pinta de goleada entonces, cumplido solo el primer cuarto de hora, pero Sjovold y Hogh se encargaron de firmar una remontada histórica que mete al Bodo en el playoff, donde también competirá el Atlético. Quería golear el Atlético, le hubiese servido con ganar para cumplir el objetivo y al final hincó la rodilla. Tremendo esto del fútbol. No le ayudó la suerte al Atlético, pero tampoco el mal estado del césped por la nevada y los cambios de Simeone.