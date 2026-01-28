El Barça hace los deberes a tiempo y se mete directo en los octavos de final (4-1)

El Barça hizo los deberes con una goleada que le mete en octavos de final de la Champions.ESTÉVEZ

FC BARCELONA 4

Joan García, Kounde, Cubarsí, Gerard (Araujo, min 72), Balde; Eric García (Bernal, min 46), Olmo (Rashford, min 72), Fermín (Casadó, min 79); Lamine, Lewandowski (Ferran, min 81) y Raphinha.

COPENHAGUE 1

Kotarski; Meling, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, López; J. Larsson (Moukoko, min 65), Suzuki, Clem (Madsen, min 55), Achouri (Robert Silva, min 65); Elyounoussi (Hojer, min 78) y Dadason (Claesson, min 55).

Goles: 0-1, min 4: Dadason; 1-1, min 48: Lewandowski; 2-1, min 60: Lamine Yamal; 3-1, min 69: Raphinha, de penalti; 4-1, min 85: Rashford. Árbitro: Benoît Bastien (FRA). Amonestó a Marcos López, Suzuki, Meling y Pereira en el Copenhague, y a Lamine Yamal, en el Barcelona. Incidencias: Partido de la última jornada disputado en el Spotify Camp Nou ante 44.609 espectadores.

El Barcelona remontó en la segunda mitad el gol inicial del Copenhague para evitar la repesca (4-1) y finalmente se clasificó quinto en la primera liguilla de la Champions, tras un partido en el que los de Hansi Flick fueron de menos a más.

El peor de los escenarios que imaginó Hansi Flick se produjo nada más empezar. Con una alineación poco común, con Dani Olmo en el doble pivote con Eric García, y Fermín de mediapunta, el temor del técnico alemán se reflejó con tan solo cuatro minutos jugados.

Pidió mantener la portería a cero y en una indecisión, el Copenhague cazó al Barça cuando intentaba construir. Elyounoussi dio un buen pase a Dadason, que batió a Joan García. Un gol en el único ataque de los daneses en toda la primera parte, en la que el Barça, tal vez por los nervios o por el fuerte viento reinante en el Camp Nou, fue incapaz de anotar en los primeros 45 minutos. Y eso que durante cinco minutos, entre el diez y el quince, los azulgranas tuvieron hasta tres oportunidades para, por lo menos, igualar el partido entre el minuto 10 y el 15.

El Barça había metido la directa ante un rival que sentía los golpes, pero no acabó de concretar y eso, en el fútbol, es letal. Vivieron los azulgranas del desborde de Lamine Yamal, de hecho fue el único que se atrevía y que acertaba. Sufría el Copenhague y los azulgrana perdonaban. Eric García, que fue de los que más intervino junto a Lamine en el primer tiempo, disparó al travesaño en el 34. La primera parte se fue en un suspiro. La imprecisión del equipo de Flick le llevó a sentir muchas dudas, a pesar de que llegaban buenas noticias prácticamente de todos los rivales con los que el Barça se jugaba estar entre los ocho primeros.

Para empezar el segundo tiempo, el Barça ya tuvo una doble ocasión y en el 48 llegó el empate. Un gran pase de Olmo en profundidad a Lamine y un pase de la muerte sobre Lewandowski equilibró el partido.

Los azulgrana estaban mejor. El escenario era ya otro, la victoria estaba más cerca para los de Flick, todo era cuestión de tiempo. Y así fue. Lamine, en el minuto 60, chutó, el balón rozó en Achouri y se coló en la meta del Copenhague (2-1). El 3-1 fue de penalti y el 4-1 lo anotó Rashford.