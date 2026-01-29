Las primeras opciones de fichajes de la Cultural Leonesa se complican

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural necesita reforzarse antes de que acabe el mercado de fichajes invernal con, al menos, un defensa, un medio y un delantero. Las primeras alternativas del club parece que no llegarán. Para la defensa, tras estar ya descartada totalmente por imposible la posibilidad de la llegada de Oier Luengo, pues ha reforzado la parte de atrás de otro equipo de la categoría de plata como es el Burgos, sigue en el tintero la opción de Yoel Lago. Sin embargo, parece las opciones de que el canterano del Celta de Vigo permanezca en el equipo de tu tierra han aumentado exponencialmente en los últimos días, como demuestra la titularidad que ayer le dio Claudio Giráldez en la Liga Europa contra el Estrella Roja en Belgrado.

Para el mediocampo del equipo había estado muy presente la opción del centrocampista de Osasuna Osambela, pero sus buenas prestaciones en los últimos partidos, gol incluido en el último partido de los navarros en Vallecas, han provocado que el técnico Lisci quiera contar con él. «He metido a Osambela porque nos podía dar físico y cortar las transiciones. Lo ha hecho muy bien. Nos hacían falta piernas en el centro del campo. Nos da físico. Cuando el partido es de segundas jugadas, va bien por arriba, te presiona... Eso en Primera RFEF pasa mucho» valoraba así el entrenador en la rueda de prensa posterior a ese partido.

Para el ataque, el que es más del gusto de todos en León es el delantero Urko Izeta del Athletic. El problema es que pese a la eliminación en la Liga de Campeones de los bilbaínos, ante la plaga de lesiones en la faceta ofensiva que tiene el equipo vasco, Ernesto Valverde también se resiste a dejarle salir y le otorgó la titularidad en la última jornada liguera frente al Sevilla. «Es el delantero nato que tenemos. No está Guruzeta (por sanción) ni Iñaki Williams (lesionado). Es un jugador que siempre nos da cosas cuando sale. Es una buena opción para este partido», aseguró.

Ante esta tesitura, Manzanera tendrá que ponerse las pilas y buscar otras opciones en el mercado que puedan aportar al equipo blanco lo que necesita para lograr la salvación. Pero esas caras nuevas no estarán aún para el partido del sábado frente al Deportivo, en el que con las ausencias, el único fichaje que ya ha dispuesto de minutos, Víctor Moreno, tiene opciones de partir de inicio en el once del equipo.