El Celta sigue en liza aunque no puede entrar en el top-8

Publicado por Darío Montes Belgrado Creado: Actualizado:

ESTRELLA ROJA 1

Matheus; Seol, Rodrigao, Veljkovic, Tiknizyan (Avdic, min 50); Kostov (Lucic, min 46), Elsnik, Krunic, Stankovic (Milson, min79); Arnautovic (Bruno Duarte, min 78) y Katai (Radonjic, min 61).

CELTA DE VIGO 1

Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago (Ristic, min 82), Marcos Alonso; Javi Rueda (Mingueza, min 83), Moriba, Miguel Román, Carreira; Aspas (Fer López, min 61), Hugo Álvarez (Bryan Zaragoza, min 69) y Borja Iglesias (Jutglá, min 61).

Goles: 0-1, min 87: Fer López; 1-1, min 88: Bruno Duarte. Árbitro: Andrea Colombo (Italia). Amonestó a Krunic (min.42) y Lucic (min.73) por parte del Estrella Roja, y a Miguel Román (min.34) por parte del Celta. Incidencias: Encuentro de la última jornada de la Fase Liga de la Liga Europa disputado en el estadio Rajko Mitic de Belgrado.

El Celta deberá pasar por la ronda intermedia de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, en la que le espera el PAOK Salónica o el Lille francés, después de empatar a un gol ante el Estrella Roja, que neutralizó el golazo de Fer López en el minuto 87 con una gran finalización de Bruno Duarte ante el rumano Radu en la siguiente jugada. El encuentro empezó con el Estrella Roja dominando. El campeón serbio no necesita generar muchas ocasiones para exhibir su pegada. Y supo atacar a la defensa gallega buscando a los veteranos Katai y Arnautovic, brillantes cada vez que entraron en escena. El Celta reaccionó e incluso en la segunda parte tuvo el triunfo de su lado, pero acabó firmando tablas.