El Betis se mete por la vía directa en octavos de final

Publicado por C. Carrillo Sevilla Creado: Actualizado:

REAL BETIS 2

Pau López; Ortiz, Llorente, Natan, Valentín Gómez; Deossa (Altimira, min 75), Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Chimy Ávila (Ruibal, min 84).

FEYENOORD 1

Wellenreuther; Lotomba, Kraaijeveld (Moder, min 69), Targhalline, Bos (Nieuwkoop, min 61); Valente (Plug, min 61), Sliti (Hwang, min 61), Moussa, Borges; Larin (Van Persie, min 73) y Tengstedt.

Goles: 1-0, min 17: Antony; 2-0, min 32: Abde; 2-1, min 77: Tengstedt. Árbitro: Nikola Dabanovic (Montenegro). Amonestó a los locales Marc Roca, Valentín Gómez y Llorente; y a los visitantes Moussa y Borges. Incidencias: Partido de la 8ª jornada de la fase de liguilla de la Liga Europa celebrado en el estadio de La Cartuja ante 42.688 espectadores, con nutrida representación de hinchas neerlandeses, unos 3.500.

La inspiración en la primera parte deAntony , autor del primer gol y asistente en el segundo que marcó Abde, la bastó al Betis para clasificarse para los octavos de final gracias a un sufrido triunfo sobre el Feyenoord, que acortó distancias mediante el punta danés Casper Tengstedt. Los verdiblancos estaban cómodos en el intercambio de golpes, conscientes de que su mayor calidad individual terminaría decantando la lid y en ésas apareció, recién superado el cuarto de hora, Antony para abrir el marcador. Luego dio un centroa Abde, que cabeceó el 2-0 con un escorzo. Parecía que todo estaba encarrilado aunque un gol de los neerdandeses llevó las dudas, aunque por poco tiempo, a los verdiblancos.