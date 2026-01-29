Un sorteo para mitigar las dudas

Publicado por Óscar Bellot Madrid Creado: Actualizado:

Con el recuerdo todavía muy fresco de otra fase liga de la Champions que se clausuró de forma taquicárdica, los 16 supervivientes que quedaron aprisionados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto conocerán el viernes qué rival les toca en suerte en la repesca.

Entre ellos hay dos españoles: el Real Madrid, que reincidió en el delito que cometió la temporada anterior durmiéndose a última hora en la casa del Benfica; y el Atlético, asaltado por el Bodø/Glimt en su fortín del Metropolitano y obligado, como su vecino, a jugarse la vida en una ronda intermedia que esperaban evitar los centuriones del Cholo. No tendrá que pasar por ese amargo trago el Barça, que se mantuvo, dentro de un top 8. Eso no significa, ni mucho menos, que los azulgranas duerman tranquilos a la vista del campo de minas que representa la carrera hacia la final que se disputará en el Puskas Arena de Budapest.

La Casa del Fútbol Europeo de Nyon despejará a partir de las 12.00 horas de este viernes las incógnitas que arrojó una fase que resultó apasionante de principio a fin, deparó partidos espectaculares, ofreció un sinfín de anécdotas y configuró un puñado de estadísticas que conviene tener en cuenta de cara a lo que está por venir. Se marcaron 487 goles, 17 más que en la anterior edición, la primera bajo el actual formato.