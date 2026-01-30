El Real Madrid 'repite' con el Benfica y el Atlético se verá las caras con el Brujas

Publicado por Redactor de Deportes Óscar Bellot Madrid Creado: Actualizado:

José Mourinho regresará al Santiago Bernabéu el 25 de febrero para amenazar la supervivencia del Real Madrid en la Champions al mando de un Benfica que le sacó los colores esta semana a los blancos en el Estádio Da Luz, donde volverá a recibirles el día 17 de este mes, y les mandó a la repesca, mientras que el Atlético vivirá dos noches de Brujas, el miércoles 18 en el Estadio Jan Breydel y el martes 24 en el Metropolitano, después de que el sorteo del 'playoff' celebrado este viernes en Nyon emparejase al conjunto rojiblanco con el vigente subcampeón de la liga belga.

El francés Robert Pirès, exfutbolista de Arsenal y Villarreal, ofició como mano inocente de la lotería que citaba a los dieciséis equipos que lograron superar la criba de la fase liga de la máxima competición continental pero que no consiguieron acceder al 'top 8', lo que les condenó a afrontar una doble reválida que cargará aún más sus ya de por sí saturados calendarios.

El Real Madrid evitó al Bodo/Glimt, atractivo conjunto noruego de autor que selló el pasaporte para la repesca con un formidable sprint en las últimas tres jornadas, y esquivó con ello un viaje al Círculo Polar Ártico para jugar bajo temperaturas extremas y sobre césped sintético, cuestiones para nada baladíes, pero a cambio tendrá que volver a verse las caras con Mourinho, el tempestuoso técnico que rigió el destino de los blancos entre 2010 y 2013, una época que dinamitó Chamartín y en la que tuvo a sus órdenes al actual preparador del quince veces campeón de Europa, Álvaro Arbeloa, con el que se fundió el miércoles en un calurosísimo abrazo antes de darle una lección severísima.

Con la ida a disputarse en Da Luz, un choque que se perderán por sanción Asencio y Rodrygo, el morbo se incrementará exponencialmente con el regreso a finales de mes de Mourinho a un Santiago Bernabéu que le rindió pleitesía pero que también le miró con recelo, quizás a partes iguales, y en el que dejó en cualquier caso una huella imborrable. El técnico de Setúbal, que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España con el Real Madrid pero no pudo conducirle nunca a la 'orejona', volverá a pisar el césped del coliseo merengue por primera vez como rival del que fuera su equipo y lo hará al frente de un Benfica que hincó a fondo el puñal a los blancos el miércoles con un triunfo al que su portero, el ucraniano Trubin, le puso la guinda con un gol en el último suspiro que significó la clasificación de los encarnados para dieciseisavos y preludió una lucha con el Real Madrid que volverá a llevar las emociones al límite. "El Benfica hizo un gran partido, ya sabemos lo que nos espera", apuntó Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales de los blancos.

Se da la circunstancia de que Real Madrid y Benfica, que protagonizaron tres duelos inolvidables en la vetusta Copa de Europa allá por los años sesenta del siglo pasado que dejaron mucho mejor parado al cuadro luso, llevaban 61 años sin ponerse frente a frente y ahora encadenarán tres pleitos en un mes. En caso de salir airoso del desafío frente a la escuadra lisboeta, el Real Madrid se medirá a Manchester City o Sporting de Portugal en octavos, cuyo sorteo, al igual que el del resto de rondas, se celebrará el 27 de febrero.

De pesadilla del Barça a amenaza del Atlético

Tampoco tenía una disyuntiva fácil el aficionado del Atlético a la hora de escoger entre un Galatasaray que tiene en sus filas a figuras del calibre de Victor Osimhen, Ilkay Gündogan o Leroy Sané, pero cuyo rendimiento colectivo ha sido hasta ahora más inestable que el de un Brujas que ya comprometió muchísimo al Barça en su estadio el pasado mes de noviembre (3-3) y que dispone de baluartes como Vanaken, Stankovic o Vermant capaces de poner en problemas a los soldados del Cholo. "Sabemos las características de los chicos del Brujas. En casa son fuertes. Tienen mentalidad importante de locales. Será un partido duro, difícil y esperamos llevarlos donde les hagamos daño", remarcó este viernes el preparador del Atlético, que al menos tendrá un desplazamiento menos volcánico que si le hubiera tocado ir a Estambul.

Atlético y Brujas han cruzado espadas anteriormente en ocho ocasiones, cuatro de ellas en la máxima competición continental, con un balance de tres victorias por bando y dos empates. Los precedentes más recientes datan de la Champions 2022-23, cuando el equipo de Simeone sucumbió por 2-0 en el Estadio Jan Breydel e igualó posteriormente a nada con los belgas en el Metropolitano. El fortín de San Blas-Canillejas volverá a ser el gran aliado de los colchoneros en la vuelta para tratar de certificar el pase a octavos frente a un adversario que ha cobrado impulso desde la llegada al banquillo del croata Ivan Leko. Allí les aguardaría el Liverpool o el Tottenham.

-Emparejamientos del 'playoff': Benfica-Real Madrid, Bodo/Glimt-Inter. Mónaco-PSG, Qarabag-Newcastle, Galatasaray-Juventus, Brujas-Atlético, Borussia Dortmund-Atalanta y Olympiacos-Bayer Leverkusen