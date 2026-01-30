Pesos pesados frente a frente por el título en el Europeo

Publicado por Javier Villanueva Herning Creado: Actualizado:

Alemania volverá a pelear, diez años después, por el oro continental, tras certificar su clasificación para la final del Europeo al vencer por un claro 31-28 a Croacia en una semifinal en la que el conjunto germano impuso su fortaleza defensiva.

Especialmente en el arranque de la segunda mitad, en el que la zaga alemana se convirtió en un muro infranqueable para los jugadores croatas, como reflejó el único tanto que el conjunto balcánico anotó en los ocho primeros minutos del segundo período.

Una circunstancia que permitió a Alemania triplicar la renta de dos goles (17-15) con la que se marchó al descanso para situarse con una diferencia de seis tantos (22-16) que ponía a los de Gislason con pie y medio en la final.

Y es que la selección croata, que a diferencia de Alemania tuvo que viajar en la jornada previa desde la ciudad sueca de Malmoe a la localidad danesa de Herning para disputar la semifinal, pagó los rigores de un extenuante calendario.

El otro finalista será Dinamarca, que ejerce como una de las tres anfitrionas del campeonato, y que se imponía en la otra semifinal a Islandia por 31-28. Los daneses fueron siempre por delante en el marcador cerrando la primera parte con un gol arriba (14-13).

Islandia intentó en todo momento evitar que su rival lograse ampliar más la ventaja aunque en la segunda parte la decoración no variaría logrando Dinamarca mantener su liderazgo en el marcador para cerrar la semifinal con tres goles a su favor (31-28). La final se disputa este domingo a partir de las 18.00 horas.