Las fotos de la fiesta en el casco antiguo de León con las aficiones de la Cultural y del Dépor volcadas con sus colores

Los seguidores de la Cultural Leonesa y del Deportivo de La Coruña llenan los bares del casco antiguo de León, desde la mítica plaza de San Martín hasta la de Torres de Omaña. Culturalistas y deportivistas cantan y profieren gritos de ánimo en apoyo a ambas escuadras. Muchos blanquiazules han llegado a León sin las entradas para el partido, sólo con el pensamiento de vivir el ambientazo, previo al choque, declarado de alto riesgo, que se disputa este domingo desde las 18.30 horas en el Reino de León.

Más de un millar de aficionados del Deportivo de La Coruña tiñen de blanquiazul las calles leonesas, sobre todo el Barrio Húmedo y el Romántico. Las peñas culturalistas y su fiel afición, junto a la marea deportivista, arropan a sus equipos antes de la batalla liguera por tres puntos fundamentales.

El desembarco de más de mil seguidores deportivistas en el Reino de León para el duelo ante una Cultural Leonesa más respaldada que nunca por una hinchada espectacular supone una nueva lección de amor y sentimiento hacia el club de su vida.

Ambientazo en León entre dos aficiones que demuestran estar a la altura de un encuentro siempre emocionante y atractivo.

Virginia Moran Las aficiones del Dépor y la Cultural se vuelcan con sus colores por las calles de León

