Examen de alta exigencia para el Atlético Astorga

El Atlético Astorga ya jugó frente al Real Ávila esta temporada. Fue en la primera vuelta en La Eragudina en la jornada inicial de la Liga.ÁNGELOPEZ

El Atlético Astorga afronta este domingo otra dura prueba de fuego para retomar la senda positiva y abrir un mayor margen de seguridad con los puestos de descenso. Los maragatos, que después de nueve jornadas en positivo acumulan tres derrotas consecutivas, visitan al Real Ávila (Estadio Adolfo Suárez, 17.00 horas) dispuestos a recuperar esa fiabilidad en el juego y resultados.

Sin Álvarez y Sellés, sancionados, los de José Luis Lago tendrán enfrente a un Real Ávila que llega de sumar una victoria balsámica tras varios encuentros en negativo y que no quiere perder de vista la zona de play off de ascenso.

Abulenses y astorganos vuelven a verse las caras casi cinco meses después de que los primeros se impusieran en La Eragudina por 1-3 en el estreno liguero de los maragatos en la nueva categoría. Pero eso ya es pasado y los de José Luis Lago esperan devolverle la moneda a un rival candidato al ascenso que en su estadio ha dejado escapar más puntos de los esperados. Y frente al Atlético Astorga no quiere que ese escenario se repita.

Para los maragatos el encuentro tienen un buen número de alicientes. El de retomar la senda positiva y resarcirse de la derrota de la primera vuelta, pero también el demostrar que no es inferior a nadie sobre el terreno de juego. Ya lo ha demostrado esta temporada plantándole cara a los candidatos a subir como el Bergantiños, Oviedo Vetusta, UD Ourense o el Numancia al que hace pocas semanas logró derrotar. Y quiere volver a hacerlo en una visita complicada que de acabar en positivo mantendría a los verdes fuera de la zona de riesgo a la que se ha acercado en las últimas jornadas debido a sus tres tropiezos consecutivos.

La fiabilidad defensiva aparece como uno de los principales argumentos con los que debe contar el plantel maragato ante un enemigo deportivo que castiga mucho los errores del rival.

Ser fiables también a la hora de ver la portería del Ávila aparece como otro aspecto relevante para intentar decantar el partido a su favor. Ocasiones a buen seguro que los astorganos van a tener en el estadio Adolfo Suárez.

Y por eso es preciso que puedan concretarlas dado que el rival también contará con las suyas y con la calidad de su delantera va a ser difícil, que no imposible, mantener la portería a cero todo el encuentro.