La Cultural Leonesa cae al pozo que supone quedarse en la zona de descenso después de la derrota frente al Deportivo de La Coruña (0-1), que gracias al gol de penalti logrado por Yeremay en el tiempo de prolongación decretado por la árbitra Marta Huerta de Aza deja muy claro en el Reino de León que su aspiración es luchar por el ascenso directo a Primera División. La Cultural, por su parte, hizo lo que pudo, con un equipo diezmado por las cinco bajas y que los que gobiernan el club no ponen el remedio inmediato que requiere el bloque para potenciar su plantel de cara a lograr el objetivo de permanecer en la Segunda División, categoría que no puede perder León pese a la dejadez de sus dirigentes en la contratación de futbolistas que marquen diferencias y no fichar por fichar, cuando el conjunto leonés lo que necesita es un futbolista por línea con la capacidad y calidad necesarias para mantener a los del Reino en la categoría de plata del fútbol español. León y su afición debe exigir más a la propiedad y a sus gobernantes para no dejar caer de nuevo al equipo de todos los leoneses al pozo de la mediocridad de la tercera división nacional.

Ya en la primera vuelta la tardanza en reforzar al plantel culturalista como Dios manda se dilapidaron jornadas que costaron puntos y se ha vuelto a perder mucho tiempo en las nuevas contrataciones, que tienen que ser de nivel, para que saquen al equipo de la más que preocupante situación por la que atraviesa en la clasificación, metido en la zona de descanso.

El Cuco Ziganda no dice ni pío. Nunca se queja de tener una plantilla mermada, cuando posiblemente lo mejor sería enviar mensajes públicos de que adolece de jugadores para dar un mejor rendimiento sobre el terreno de juego.

Es el momento de mirar más arriba, porque el técnico Ziganda tiene lo que tiene. La apoderada Natichu Alvarado y su director deportivo, José Manzanera, están obligados a dotar al equipo de jugadores con pedigrí en el fútbol profesional, porque de lo contrario León y su afición serán una vez más los grandes perjudicados, una ciudad y su fiel hinchada que viven el fútbol profesional y no quieren perderlo, como sucedió en la temporada 2017-2018, una campaña en la que se bajó tras un ascenso que no sirvió para consolidarse en una categoría que jamás se debe volver a perder.

Nada menos que cinco bajas (Juan Larios, Pibe, Paco Cortés, Jordi Mboula y Daniel Paraschiv) y sólo dos altas que al menos de momento no juegan en el once titular, Víctor Moreno que viene del Villarreal B de Primera Federación y además el catarí Homam Al-Amin todavía no se ha estrenado. Antes del cierre de este mercado de invierno, el lunes 2 de febrero a las 23:59 horas deben llegar fichajes de categoría.

En cuanto al partido disputado en el Reino de León, el Deportivo encontró el premio en el descuento en un partido donde mostró dos caras: un tanto indolente en la primera mitad a merced de una Cultural intensa, y otra dominadora y con ocasiones aunque el tanto llegara cuando ya los locales acariciaban el empate, y que deja a los gallegos en ascenso directo a falta de que se complete la jornada.

La apuesta de José Ángel Ziganda con el doble lateral colocando de falso extremo a Iván Calero, que deslumbró en la Copa ante el Athletic con un doblete, muy pronto pudo darle de nuevo resultado para los leoneses.

Calero combinó con Rubén Sobrino, por primera vez como referencia en punta, y el disparo desde el suelo se estrelló en el palo con Álvaro Ferllo batido, en un prometedor arranque de encuentro local con líneas muy juntas sin dejar espacios a los jugadores rivales que se encontraban incómodos ante la intensidad local.

Poco a poco el equipo visitante empezó a hacerse dueño de la posesión y encontrando más las combinaciones con el peligro por la banda derecha con Altimira, aunque sin ocasiones claras en ninguna de las dos porterías.

Pese a la mayor posesión gallega el único peligro sobre el portal de Edgar Badía llegó en un saque de esquina cuyo despeje de la defensa culturalista lo enganchó al borde del área Mario Soriano para rematar muy ajustado al palo.

La salida del vestuario tras el descanso mostró a una Cultural revitalizada con varios saques de esquina consecutivos, mostrando una mayor ambición, pero sin descuidar el trabajo de presión y el orden defensivo.

El Deportivo incrementó el dominio metiendo en su campo al equipo leonés que empezó a sufrir, avisando Luismi Cruz con un centro que se envenenó golpeando en el larguero y a renglón seguido el propio extremo puso un balón de oro a Yeremay cuyo disparo se fue a las nubes.

Aún llegaría con más peligro el equipo blanquiazul en una contra tras pérdida de balón de Thiago Ojeda: el balón llegó a Yeremay que pudo resolver pero encontró a Badía cuyo rechazo no pudo acertar a remachar en boca de gol Soriano, sacando en línea de gol Hinojo.

No cejó en su insistencia el equipo de Hidalgo, monopolizando el balón, poniendo continuos envíos al área y en una falta lanzada por un más participativo Yeremay fue despejada por Víctor García y enganchó Mario Soriano sin dejar caer el balón respondiendo el guardameta local con una gran intervención.

Los últimos minutos aguantó con menos apuros la Cultural que, sin embargo, se vio castigada en una acción en la que se escapó Luismi Crruz y fue derribado en el área por Badía. La correspondiente pena máxima la transformó Yeremay colocando el balón en la escuadra.

Aún tendría la Cultural una última ocasión en una lanzamiento de falta de Víctor Moreno que cabeceó el meta local Edgar Badía, que a punto estuvo de emular al guardameta del Benfica, pero su remate se fue rozando el palo.