Baloncesto | Liga Femenina 2

El BF León amplía frente al Arxil su racha en positivo

Lucía Rodríguez anotó 12 puntos para el BF León.

Lucía Rodríguez anotó 12 puntos para el BF León.

Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
León

BF LEÓN 83

Katiana Benítez (15), Lucía García (5), Angélica Martín (5), Paula Vaquera (11) y Fatoumata Dembele (8). También jugaron Naroa Martínez (10), María Mansilla (2), Mar Ferreras (3), Lucía Rodríguez (12) y Daniela Díaz (12).

ARXIL 60

María González (7), Cristina Díaz (1), Zhania Sanaah (2), Marta Maestro (17) y Nathanael Naomi (5). También jugaron Kelly Chasse (2), Ana Carlota Faussurier (4), Margarita Moreira (2) y Lucía Flores (20).

Marcadores parciales: 18-16, 41-33 (descanso), 61-42 y 83-60 (final). Árbitros: Nicolás Vázquez Rodera y David Sánchez Gómez. Sin eliminadas por faltas personales. Incidencias: Partido de la Liga Femenina 2 disputado en el Palacio de Deportes de León. Presenciaron el partido algo más de 200 espectadores.

El BF León reforzó su tercera posición y de paso igualó con el segundo el Ibaizabal tras imponerse al Arxil por 83-60. Las leonesas fueron muy superiores a su rival que solo aguantó el primer cuarto (18-16). El BF León, superior en el rebote y con un mayor porcentaje de acierto, empezó a poner tierra por medio en el segundo.

