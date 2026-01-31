El BF León amplía frente al Arxil su racha en positivo

BF LEÓN 83

Katiana Benítez (15), Lucía García (5), Angélica Martín (5), Paula Vaquera (11) y Fatoumata Dembele (8). También jugaron Naroa Martínez (10), María Mansilla (2), Mar Ferreras (3), Lucía Rodríguez (12) y Daniela Díaz (12).

ARXIL 60

María González (7), Cristina Díaz (1), Zhania Sanaah (2), Marta Maestro (17) y Nathanael Naomi (5). También jugaron Kelly Chasse (2), Ana Carlota Faussurier (4), Margarita Moreira (2) y Lucía Flores (20).

Marcadores parciales: 18-16, 41-33 (descanso), 61-42 y 83-60 (final). Árbitros: Nicolás Vázquez Rodera y David Sánchez Gómez. Sin eliminadas por faltas personales. Incidencias: Partido de la Liga Femenina 2 disputado en el Palacio de Deportes de León. Presenciaron el partido algo más de 200 espectadores.

El BF León reforzó su tercera posición y de paso igualó con el segundo el Ibaizabal tras imponerse al Arxil por 83-60. Las leonesas fueron muy superiores a su rival que solo aguantó el primer cuarto (18-16). El BF León, superior en el rebote y con un mayor porcentaje de acierto, empezó a poner tierra por medio en el segundo.