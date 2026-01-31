El central Peru Rodríguez llega a la Cultural Leonesa procedente del filial de la Real Sociedad

El defensa central Peru Rodríguez Larrañaga (Anzuola, 2002), procedente de la Real Sociedad B, podría ser anunciado este domingo como nuevo refuerzo de la Cultural Leonesa antes de que se cierre el mercado de invierno, este lunes día 2 de febrero a las 23:59 horas, después del acuerdo de su club de procedencia, el agente del marcador y el propio club leonés. El defensa vasco será el tercer refuerzo del equipo leonés tras las llegadas del lateral izquierdo catarí Homam Al-Amin y Víctor Moreno en calidad de cedidos desde el Al-Duhail SC vía Aspire y del Villarreal B hasta el final de la presente temporada.