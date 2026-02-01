La Real Sociedad confirma el traspaso del central del filial Peru a la Cultural Leonesa

Real Sociedad y la Cultural Leonesa han llegado a un acuerdo para el traspaso de Peru Rodríguez al conjunto leonés.

La Real Sociedad quiere agradecer a Peru su compromiso, dedicación y profesionalidad mostrada durante los años que ha permanecido en el club, al tiempo que le desea lo mejor para su futuro personal y profesional.

Peru Rodríguez llegó a Zubieta en edad infantil, donde comenzó su formación como futbolista en la cantera txuri urdin. Fue ascendiendo categorías hasta llegar a ser el capitán del Sanse en el ascenso de la temporada pasada y esta en Segunda División.

Peru Rodríguez ha participado en 20 de las 24 jornadas que se llevan de LaLiga Hypermotion de Segunda División, después de ser uno de los fijos en el Sanse que subió la pasada temporada, pero pese a ello la Real le renovó el último día de mercado y por una sola temporada, y no por unas cuantas más como a la mayoría de los jóvenes, señal de que no entraba en sus planes de futuro, como se ha manifestado con su traspaso a la Cultural Leonesa.