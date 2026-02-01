Campeones patinando sobre el hielo en León, en fotos

La pista de hielo ubicada en el centro espacio León acogió la presencia de varios campeones de patinaje que demostraron su calidad. Piruetas, saltos... su calidad quedó plasmada a lo largo de una exhibición que cautivó al público presente. Sobre el hielo y con una demostración de muchos quilates que hizo la delicia de quienes lo presenciaron.
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León
Campeones de patinaje demuestran su calidad en la pista de hilo de Espacio León