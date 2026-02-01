Triunfo de calidad del Atlético Astorga

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redacción Creado: Actualizado:

REAL ÁVILA 2

Óscar; Urbina (Sarr, min 76) Carlos Pascual, Jesús Del Amo, Fer Díaz (Prince, min 76); Markel Ruiz (Vitolo, min 58), Javi Grillo, Carlos Pérez (Gonzalo Serrano, min 58); Adri Carrión (Dani Sánchez, min 58), Runy y Diego Lorenzo.

ATLÉTICO ASTORGA 4

Llamazares; Pedro Augusto (Peláez, min 46), Manso, Jesu, Dani Ceínos; Albertín, Sekou Kante, Ribeiro, Ivi Vales (David Álvarez, min 66); Ayoub (Canito, min 74) y Cervero (Mario Sánchez, min 58).

Goles: 1-0, min 6: Carlos Pérez; 1-1, min 11: Ayoub; 1-2, min 56: Dani Ceínos; 2-2, min 64: Diego Lorenzo; 2-3, min 67: Manso; 2-4, min 94: Canito. Árbitro: Ángel Manso Rojas (Colegio castellano y leonés). Tarjetas amarillas a los visitantes Pedro Augusto, David Álvarez y Peláez. Incidencias: Municipal Adolfo Suárez.

El Atlético Astorga retomó la senda positiva tras tres encuentros con derrota. Y lo hizo por todo lo alto imponiéndose al Real Ávila por 2-4 en un encuentro en el que los locales se adelantaron en el marcador y que se cerraba al descanso con 1-1. La segunda parte fue un recital ofensivo de los maragatos que lograron salirse con la suya frente a un rival al que le devolvieron la moneda de la primera vuelta en la que caían en La Eragudina por 1-3.

La primera parte comenzó con dos equipos luchando por tener el control del balón, pero sin que hubiera un dominador claro en los primeros compases del partido, con un equipo astorgano bien plantado, y cerrando los espacios para frenar las acometidas ofensivas de su rival. Los dos equipos demostraron una gran pegada en ataque porque las dos primeras ocasiones de gol se convirtieron en los dos primeros goles del encuentro.

Tras el paso por los vestuarios, el Ávila salió más enchufado y dispuesto a sorprender a los de José Luis Lago. El Atlético Astorga frenó en seco los ataque de su rival y consiguió anotar el 1-2. La jugada se inició en un saque de banda que terminó con un espectacular remate de volea de Dani Ceínos, que se coló por toda la escuadra en el minuto 56 un gol de bella factura. El partido se animó y el equipo abulense no tardó en reaccionar. Pudo lograr el empate, pero en ese escenario de ida y vuelta los maragatos se encontraron más cómodos logrando dos goles para sentenciar el pulso a su favor de manera merecida.