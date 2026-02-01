La Ponferradina sigue su escalada en la tabla con la cuarta victoria seguida

Publicado por F. Rodríguez Lugo Creado: Actualizado:

La Ponferradina continúa su escalada en la Liga del Grupo I de Primera Federación tras lograr su cuarta victoria consecutiva, esta vez en el campo Anxo Carro ante el Lugo por 0-2, en un encuentro en el que se llegó al descanso con 0-1, gracias a un gol de Andújar. Los lucenses se quedaron con uno menos en la segunda mitad por la expulsión de Jorge González, lo que aprovechó el conjunto leonés para firmar la sentencia con un golazo de Borja Valle. Los dos equipos fallaron un penalti cada uno, Cortés por parte del equipo visitante en la primera mitad, y Unzueta, por parte del equipo gallego, en la segunda.

El entrenador franco-tunecino, Mehdi Nafti, planteó para este partido el esquema táctico de 4-2-3-1 y con algunas variaciones ren el equipo titular respecto al último XI inicial que sacó la pasada jornada.. Andrés Prieto repitió en la portería. La primera novedad fue la incorporación al lateral derecho de Germán Nóvoa, habitual en la posición de defensa central, para cubrir la baja del lesionado Jorrín. Andñujar regresó al centro de la zaga tras cumplir sus dos partidos de sanción, formando pareja con Undabarrena, que entró en el XI inicial, en lugar de Boris, precisamente el autor del gol que le dio la victoria a su equipo en el último encuentro ante el Guadalajara, mientras que Andoni López repitió en el carril izquierdo. En el centro del campo, Erik Morán y San Emeterio repitieron en la dirección de juego, y las bandas fueron ocupadas por Borja Vázquez, por la derecha, y Borja Valle, por la izquierda. Xemi, otra de las novedades en el equipo titular, dejó en el banquillo a Pau Ferrer en la posición de mediapunta. Como jugador más adelantado, Cortés repitió en la punta de ataque.

El equipo berciano saltó al terreno de juego del estadio Anxo Carro con la intención con la misma dinámica positiva de resultados tras sus últimas tres victorias consecutivas que le sacaron de los puestos de descenso ante un adversario que venía de perder en su último partido jugado en casa ante el Unionistas de Salamanca y que quería sacarse su espinita clavada. El encuentro no pudo arrancar mejor para el conjunto blanquiazul, que en su primera llegada con peligro consiguió abrir el marcador con un gol tempranero a los tres minutos de juego. La jugada se inició por la banda izquierda en una internada de Borja Valle que acabó con un centro medido al área que remató de cabeza de manera inapelable Andújar al fondo de la red. No había forma mejor de empezar el partido para los de Nafti porque ahora le tocaba el turno de asumir riesgos a los gallegos, que se vieron sorprendidos por la mejor puesta en escena del conjunto visitante, que volvió a tener una gran oportunidad para ampliar su ventaja. El zaguero local, Garriz, agarró dentro del área a Xemi y el colegiado no dudó en señalar el penalti, aunque tuvo que ser ratificado por la revisión del VAR. Sin embargo, Cortés lanzó la pena máxima e Íker Piedra detuvo el disparo del delantero en una gran estirada a los 15 minutos de partido.La Ponferradina salió mejor en esta primera parte, en la que manejó mejor el partido, fue el que generó más peligro ante un conjunto gallego que no vio la forma de superar el entramado defensivo de su rival. el lateral zurdo, Andoni López, estuvo a punto de firmar el 0-2 a los 25 minutos en un zapatazo lejano que se encontró con una gran intervención de Íker Piedra. El Lugo estuvo falto de ideas en la parte ofensiva, todo lo contrario que el equipo berciano, más superior en esta primera parte, y que pudo volver a aumentar su renta en un lanzamiento de Andoni López desde el saque de esquina, que casi se convierte en gol olímpico, de no ser por la nueva parada de Íker Piedra, el mejor de los locales hasta el momento. La única aproximación peligrosa de los de Yago Iglesias tuvo lugar al filo del descanso en un remate del defensa Gayá, que atrapó en dos tiempos Andrés Prieto. ´

Tras la reanudación, el técnico local, Yago Iglesias, buscó un revulsivo con los cambios al descanso de Kevin Presa por Perera y de Lago por Álex Balboa para buscar un revulsivo e intentar darle la vuelta al partido, mientras que Nafti se vio obligado a retirar a Andújar, que se lesionó antes el descanso, entrando en su lugar Koke.. Los gallegos parecieron más entonados y tuvieron una buena oportunidad para hacer el empate en un centro de Pastrana que remató de cabeza Unzueta, pero se encontró con la parada de Andrés Prieto, que envió a córner en el 61. Pero hubo una jugada clave en el partido. La expulsión con roja directa del local Jorge González por agresión a Koke en el minuto 62.

Este partido volvió a afianzar el juego de los bercianos, que tuvieron más presencia en el centro del campo tras la entrada en el campo de Frimpong por San Emeterio. La Ponferradina no tardó en dejar encarrilado el encuentro tras anotar el 0-2 en un robo de balón en la presión de Borja Valle a Kevin Presa y, al ver al portero adelantado, lanzó una preciosa vaselina, alojando el balón dentro de la portería en el minuto 72. Los lucenses no arrojaron la toalla y buscaron meterse en el partido, pero desaprovecharon una gran ocasión tras desperdiciar un penalti cometido por Andoni López, pero el lanzamiento de Unzueta lo detuvo Andrés Prieto en el 85. Al final, la Ponferradina sigue la escalada tras lograr su cuarta victoria consecutiva en la liga.