Sigue en directo el partido CD Lugo-SD Ponferradina, minuto a minuto
CD Lugo
En directo
0
1
SD Ponferradina
Andújar (3')
Rechace de córner que remata Borja Vázquez centrado, a las manos del portero.
Nuevo córner lanzado por Andoni y remata de cabeza algo desviado Andújar.
Córner que golpea directo Andoni y salva Iker Piedra.
Iker Piedra salva el 0-2
Avance de Andoni, golpea buscando la escuadra e Iker Piedra se estira y salva el 0-2.
El Lugo juega con un 4-1-4-1.
Falta peligrosa que manda a la barrera Gallar.
Penalti fallado
Cortés lanza fuerte, pero demasiado centrado e Iker Piedra detiene el penalti.
Amarilla a Amo.
Penalti para la Deportiva
Garriz agarra a Xemi y le impide rematar.
Centro de Garriz y Unzueta, con todo a favor, remata en semifallo. El toque ni se considera remate.
Centro pasado sobre el área lucense y atrapa el arquero.
Gol de la Deportiva
0-1-Córner pasado, saca la defensa, mete Andoni a Borja Valle, que cuelga al primer palo y cabecea Andújar a la red.
Arranca el choque
Empieza el partido
Salen los equipos al campo.
Previa y novedades
La Deportiva busca su 4ª victoria seguida, un triunfo que le alejaría de la zona de descenso y le permitiría mirar al futuro con algo más de optimismo. Visita a un Lugo que sólo ha perdido 2 de los últimos 16 partidos y lleva 4 triunfos en los últimos 5 choques, si bien el último duelo en casa lo perdió 1-3 ante Unionistas. El cuadro gallego tiene la opción de colarse en zona de play off. El duelo arranca a las 18.15 horas en el Ángel Carro y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi. En la 1ª vuelta, 1-1 en El Toralín.
El club berciano confirmó la llegada de Koke, lateral derecho sub-23 del Real Valladolid. Además, Petkov ya está inscrito. Ambos podrían debutar. Y aunque pierde por sanción a Keita y a Moltenis, Nafti recupera a Undabarrena, Andújar y Frimpong. Jorrín es baja por lesión y Fede San Emeterio finalmente se ha recuperado y es titular en el centro del campo junto a Erik Morán. Xemi también entra en lugar de Pau Ferrer. Ger Nóvoa ocupa el lateral derecho y Andújar y Undabarrena el centro de la defensa.
En el Lugo está sancionado Teofilovic, Iago López, Txus Alba y Reniero se lo pierden por lesión. Yago Iglesias cuenta con la novedad del recién llegado Yago Rodríguez. Al final, no juega Kevin Presa en el centro el campo y entra Perera.
El emeritense Víctor Manuel Broncano Suárez (Comité Extremeño) dirigirá el encuentro, su 8º en la categoría. Pitó hace mes y medio el Deportiva 1-Arenteiro 3.
Hay 3 viajes organizados para acompañar a la Deportiva a Lugo más los viajes particulares. En El Toralín se despacharon la mayoría de las 420 entradas enviadas por el club albivermello.
El Lugo es el equipo al que más se ha medido la Deportiva a lo largo de su historia después de la Cultural y el filial del Real Valladolid. La de hoy será la 67ª confrontación. En cuanto a los precedentes de este choque, son 32, resueltos con 15 triunfos lucenses, 11 igualadas y 6 victorias blanquiazules, la última de ellas, en el duelo de la pasada temporada por 0-1. En ese partido lesionaron a Álex Costa, que fue el que marcó el gol, y ya no volvió a ser el mismo. En Liga de 2ª División, 1ª Federación, 2ª División B, 3ª, Copa dela Liga, Copa del Rey y fase de ascenso a la división de plata han medido sus fuerzas ambas formaciones.
Alineaciones
·Lugo (4-1-4-1): 13 Iker Piedra; 24 Josep Gayá, 16 Amo, 3 Ibaider Garriz, 17 Diego Caballo; 12 Perera; 11 Pastrana, 5 Álex Gallar, 8 Balboa, 7 Jorge González; 19 Unzueta.
Convocatoria: 1 Marc Martínez -ps-, 2 Yago Rodríguez, 4 Trigueros, 9 Neco Celorio, 14 Kevin Presa, 18 Gabi Costa, 22 Samanes, 23 Lago Junior, 28 Fofana Júnior, 33 Mateo Muñoz.
DT: Yago Iglesias.
·SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto; 3 Ger Nóvoa, 5 Undabarrena, 2 Andújar, 19 Andoni López; 6 Fede San Emeterio, 24 Erik Morán; 18 Borja Vázquez, 14 Xemi, 10 Borja Valle -c-; 9 Cortés.
Convocatoria: 7 Calderón, 11 Petkov, 12 Koke, 13 Ángel Jiménez -ps-, 15 Vasco, 16 Frimpong, 20 Pau Ferrer, 22 Esquerdo, 25 Pablo Barredo -ps-.
DT: Mehdi Nafti.
·Árbitro: Víctor Manuel Broncano Suárez (Extremadura); auxiliares: Pelayo Corgo y José Miguel Álvarez; cuarto árbitro: Álvaro Sahelices.