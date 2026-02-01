Previa y novedades

17:32 01/02/2026

18:16 01/02/2026

La Deportiva busca su 4ª victoria seguida, un triunfo que le alejaría de la zona de descenso y le permitiría mirar al futuro con algo más de optimismo. Visita a un Lugo que sólo ha perdido 2 de los últimos 16 partidos y lleva 4 triunfos en los últimos 5 choques, si bien el último duelo en casa lo perdió 1-3 ante Unionistas. El cuadro gallego tiene la opción de colarse en zona de play off. El duelo arranca a las 18.15 horas en el Ángel Carro y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi. En la 1ª vuelta, 1-1 en El Toralín.

El club berciano confirmó la llegada de Koke, lateral derecho sub-23 del Real Valladolid. Además, Petkov ya está inscrito. Ambos podrían debutar. Y aunque pierde por sanción a Keita y a Moltenis, Nafti recupera a Undabarrena, Andújar y Frimpong. Jorrín es baja por lesión y Fede San Emeterio finalmente se ha recuperado y es titular en el centro del campo junto a Erik Morán. Xemi también entra en lugar de Pau Ferrer. Ger Nóvoa ocupa el lateral derecho y Andújar y Undabarrena el centro de la defensa.

En el Lugo está sancionado Teofilovic, Iago López, Txus Alba y Reniero se lo pierden por lesión. Yago Iglesias cuenta con la novedad del recién llegado Yago Rodríguez. Al final, no juega Kevin Presa en el centro el campo y entra Perera.

El emeritense Víctor Manuel Broncano Suárez (Comité Extremeño) dirigirá el encuentro, su 8º en la categoría. Pitó hace mes y medio el Deportiva 1-Arenteiro 3.

Hay 3 viajes organizados para acompañar a la Deportiva a Lugo más los viajes particulares. En El Toralín se despacharon la mayoría de las 420 entradas enviadas por el club albivermello.

El Lugo es el equipo al que más se ha medido la Deportiva a lo largo de su historia después de la Cultural y el filial del Real Valladolid. La de hoy será la 67ª confrontación. En cuanto a los precedentes de este choque, son 32, resueltos con 15 triunfos lucenses, 11 igualadas y 6 victorias blanquiazules, la última de ellas, en el duelo de la pasada temporada por 0-1. En ese partido lesionaron a Álex Costa, que fue el que marcó el gol, y ya no volvió a ser el mismo. En Liga de 2ª División, 1ª Federación, 2ª División B, 3ª, Copa dela Liga, Copa del Rey y fase de ascenso a la división de plata han medido sus fuerzas ambas formaciones.