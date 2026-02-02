El FC Barcelona no se fía de un Albacete con el espíritu de 'matagigantes'

Publicado por Francisco Ávila Barcelona Creado: Actualizado:

Avisado tras la sorprendente eliminación de Celta y Real Madrid en las rondas previas a manos del Albacete, el Barcelona visita este martes (21.00 horas, La 1) el Carlos Belmonte con el objetivo de evitar una nueva machada del conjunto manchego en la Copa del Rey y sellar su pase a semifinales.

El defensor del título camina sin sobresaltos en esta Copa, donde se ha deshecho sin excesivos apuros pero también sin lucimiento del Guadalajara de la Primera RFEF (0-2) y del Racing de Santander, líder de Segunda División, también por 0-2.

Ahora, visita a domicilio a otro equipo de LaLiga Hypermotion, único cuartofinalista de Segunda, que está en racha. Cuenta sus partidos por victorias desde que eliminó al conjunto blanco y llega con buena dinámica en Liga, donde acumula cuatro jornadas sin perder ni encajar goles, con tres triunfos consecutivos además. El FC Barcelona no se fía del ‘matagigantes’ de esta Copa del Rey, y Hansi Flick, su entrenador, no especulará en exceso con el once titular.