Soraya García Álvarez brilla en el Nacional

La lacianiega Soraya García Álvarez se erigió en una de las deportistas destacadas en el Campeonato de España de triatlón de invierno que tuvo como escenario Reinosa. Nacida en Orallo y con residencia en Somiedo, Soraya dejó patente su calidad cruzando en quinta posición la línea de meta con un tiempo de 2h19:53 que le valió además para subir a lo más alto del podio en el campeonato asturiano en el que ya sabe lo que es ganar durante estos años.

La triatleta lacianiega acudía a la prueba sin muchas expectativas dado el potencial de las rivales a las que se tenía que medir, algunas de ellas más jóvenes. A pesar de ello ya en plena competición Soraya sacaba a relucir con clase para situarse en los primeros puestos del campeonato logrando al final una destacada quinta posición en una categoría, la de élite femenina, en la que el triunfo fue a parar a manos de Aiara Garaialde.

Soraya García, integrante del Club Triatlón Gijón, acababa el campeonato con buenas sensaciones y además con el premio de repetir en lo más alto del Campeonato de Asturias que coincidía junto al de otras comunidades autónomas con el Nacional en una modalidad del triatlón que tiene en la localidad de Reinosa como su único escenario invernal.