El deporte hípico de Castilla y León celebra su Gala

Publicado por DL Redacción Creado: Actualizado:

La Gala del Deporte Hípico de Castilla y León celebró su 30ª edición. El presidente de la Federación Hípica de Castilla y León, Juan Useros, fue el encargado de abril el acto que, tras agradecer la presencia de las autoridades y público, señaló que «es de destacar las 64 medallas obtenidas en los campeonatos de España en sus diferentes disciplinas y las ocho obtenidas en competición internacional por los jinetes y amazonas de Castilla y León». En el tramo final, y tras recordar a la figura del recientemente fallecido Gonzalo Cebrián, presidente de la Real Sociedad Hípica de Valladolid, entregó una placa a Miguel Morales Cobos y otra a Alberto Fernández Cuesta. A continuación se entregaron los trofeos de la temporada 2025.