La SD Ponferradina pone el colofón al mercado con Slavy

Actualizado:

Se cerró el mercado invernal de fichajes y para la Deportiva fue más que provechoso, recordando por el número de operaciones realizadas al de la temporada 1999-2000. La última fue la incorporación del delantero Borislav Ivaylov, ‘Slavy’ (Huesca, 5 de mayo del 2002). El nuevo futbolista blanquiazul llega procedente del Hércules CF, con el que rescindía en la tarde de este lunes las dos temporadas que le quedaban de contrato. Es de ascendencia búlgara.

Slavy militó en las canteras de SD Huesca, Valencia CF y Real Valladolid. Con el filial blanquivioleta se estrenó en 2ª División B en el 2020 y con el primer equipo debutó en 2ª División en el 2021. En el 2023 se incorporó a Unionistas CF, con el que se midió a la Deportiva en los dos choques de esa campaña, aunque en ambos disputó menos de 10 minutos. En esa campaña disputó 33 partidos y anotó 13 goles en 1ª Federación. Para el curso siguiente se unió a la SD Éibar, con la que participó en 5 encuentros en la división de plata. En el mercado de invierno recaló como cedido en el Villarreal CF B, con el que acumuló otros 18 partidos y 7 tantos. En la primera mitad de la presente campaña ha participado en 21 encuentros en 1ª Federación con el Hércules CF, anotando 2 goles.

Slavy ha sido internacional sub-18 con España y sub-21 con Bulgaria. Conjuntos como Unionistas CF y AD Mérida también se habían interesado por el jugador oscense en los últimos días.

CINCO BAJAS

Finalmente, han sido 5 las salidas de jugadores del plantel berciano en este período invernal de fichajes: Álex Mula, Sergio Benito, Lian dos Santos, Eneko Aguilar y Diego Moreno. El último terminaba su etapa en la Deportiva el domingo, cuando se comunicaba que dejaba de pertenecer al club poco después del partido de Lugo. Sin duda que ha sido un jugador que fue de más a menos hasta llegar a perder el puesto en beneficio de un central como Ger Nóvoa o de un lateral como Jorrín que parecía destinado a ser el primer futbolista en dejar la entidad blanquiazul.

A pesar de que había pedido salir, Vlad Kysil se quedará en la plantilla berciana. La lesión de Andújar hace que el equipo necesite a un 4º central, aunque en un momento dado también puede situarse en esa posición a Erik Morán.

LA LESIÓN DE ANDÚJAR

Sin duda que lo peor que dejó el partido de Lugo fue la lesión de David Andújar. El central blanquiazul tuvo la mala suerte de que Álex Gallar le cayese sobre la rodilla de forma fortuita, lo que conllevó su cambio y también el de toda la estructura defensiva del equipo de Nafti: Ger Nóvoa pasó del lateral derecho al perfil izquierdo del centro de la defensa, mientras que Koke Iglesias debutó en el lateral diestro. Aún no se ha concretado un diagnóstico, pero a poco que sea, podría estar varias semanas de baja.

CADA UNO EN SU PAPEL

Borja Valle y Mehdi Nafti fueron cuestionados al acabar el encuentro del Ángel Carro por el grito de la afición «¡sí se puede!». «Decían que sí se le puede ganar al RC Celta Fortuna», bromeó el técnico. Después, ya más en serio, apuntó que no se le puede quitar a la hinchada la ilusión que tiene. Por su parte, Borja Valle también dijo entender a la afición, aunque con el déficit de puntos de la 1ª vuelta, prefirió ser cauto: «Creo que debemos tener un perfil bajo y humildad. Me asusta mirar a objetivos grandes, pero la situación es la que es y tenemos que ser conscientes. Llevamos un déficit enorme de puntos y estamos intentando revertirlo».