Fallece un apasionado del fútbol base leonés

El mundo del deporte despide con tristeza a Joaquín Coto García, un apasionado del fútbol, tras una vida en la que su afición al balompié le llevó a ser colaborador de Diario de León cubriendo partidos de fútbol base con un entusiasmo sin igual hasta su fallecimiento, este lunes a los 72 años de edad a causa de una enfermedad que supo sobrellevar con absoluta discreción e intimidad.

Reconocido por su larga trayectoria vinculada al fútbol de cantera y su amor incondicional por este deporte, su muerte deja un vacío en la comunidad futbolística local. Hace ya más de 25 años también colaboró con la Cultural y Deportiva Leonesa haciendo funciones de delegado en equipos de formación.

Joaquín Coto siempre participaba en todo lo que tenía que ver con el fútbol, desde comentarios con sus muchos amigos futboleros en la localidad de Cuadros en la que vivía hasta organizar partidos entre chavales de la cantera leonesa, de la que era un enamorado.

Durante muchísimos años Joaquín Coto hizo del fútbol base su dedicación pasional y por este motivo, tras su muerte, le recuerdan con cariño muchas generaciones de futbolistas de la cantera leonesa, sus familias y aquellas personas que se relacionaron con este señor del fútbol.

Una persona afable y educada en el trato, con el deporte por bandera. Su vida pegada a su familia, a la que quería con locura. Sus nietos llenaban su día a día, con dibujos que exhibía como obras de arte de un abuelo orgulloso de todo lo que hacían.

Joaquín Coto, una persona querida y respetada en su pueblo de Cuadros que este martes 3 de febrero le tributará su despedida en la Iglesia Parroquial de la citada localidad cercana a León, a partir de las 16.30 horas. Descanse en paz este hombre bueno, amante del fútbol.