VARDiario de León: «Larios al Zaragoza y Ziganda entrena en Marbella»

La tertulia 'El VARDiario de León' analizó el mercado de invierno de fichajes de la Cultural y de la Ponferradina, a la vez de reseñar que los partidos del domingo ante el Málaga CF (21.00 horas en la Rosaleda) y el Celta Fortuna (20.30 horas en El Toralín) volverán a ser fundamentales para los dos equipos. Así lo comentaron los sabios del deporte leonés José Antonio Pérez, Juan Simón y Raúl Castro, con la moderación de Ángel Fraguas.

El equipo que dirige el 'Cuco' Ziganda se traslada este martes en avión desde el aeropuerto de Asturias al Marbella Football Center para preparar la cita liguera del domingo frente al Málaga CF. Una concentración previa al choque en unas mejores condiciones de entrenamiento, dada la climatología adversa que se prevé en León, aunque también en Málaga hay una advertencia de alerta por la borrasca Leonardo.

El exculturalista Larios se va al Zaragoza, cedido por el Southampton.