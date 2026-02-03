Guillem Hernández Camps, segundo refuerzo del Atlético Astorga en el mercado de invierno.AT. ASTORGA

El Atlético Astorga cerró el capítulo de refuerzoe en el mercado invernal con la incorporación del mediapunta Guillem Hernández Camps.

El nuevo jugador verde llega procedente del Atlético Sanluqueño de la Primera Federación. Formado en la cantera del Girona, con 19 años se incorpora al proyecto del club maragato para lo que resta de temporada con el objetivo de aportar su juego y goles.

Guillem, que se desenvuelve también con garantías en la posición de extremo derecho, se convierte así en al segunda incorporación del Atlético Astorga en este segundo mercado de la temporada tras la del mediocentro Sekou Kanté (Villaralbo) que ya ha sumado minutos con el equipo entrenado por José Luis Lago.

Guillem Hernández Camps es natural de la localidad de Castellón de Ampurias.

En cuanto al capítulo de bajas hace unos días se hacía oficial la de Imad por motivos personales.