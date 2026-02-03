La Cultural, en Marbella para prepararse frente al Málaga

La Cultural ya se encuentra en el Marbella Football Center para preparar el partido de Liga ante el Málaga CF, que se disputará el domingo a partir de las 21.00 horas en La Rosaleda. El equipo que dirige en la parte técnica José Ángel Ziganda se trasladó a primera hora de la tarde de este martes hacia Marbella para realizar una concentración previa al encuentro en unas mejores condiciones de entrenamiento, dada la climatología adversa que se prevé en la capital leonesa, aunque también en Málaga hay una alerta de mal tiempo por la entrada de la borrasca Leonardo.

Es la segunda ocasión en la que la Cultural visite estas instalaciones, donde ya se concentró para la fase de ascenso a Segunda División en verano de 2020, durante la pandemia, en donde, tras eliminar al Yeclano Deportivo (4-1) en cuartos de final, cayó en la tanda de penas máximas ante el UE Sabadell después de empatar (2-2), consiguiendo el ascenso el club catalán.