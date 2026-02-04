El Ademar León confirma el regreso de Adrián Casqueiro

Casqueiro, el día que anunció su adiós al Ademar en enero de 2024.Laa próxima temporada volverá a vestir la misma camiseta.RAMIRO

El Abanca Ademar ha confirmado, a través de sus redes sociales, la vuelta del extremo izquierdo leonés Adrián Casqueiro a partir de la próxima temporada, que cubrirá la marcha del también canterano, Darío Sanz, al Stuttgart alemán.

Casqueiro, de 25 años y 1,90 de estatura, ha militado las dos últimas campañas en el PAUC HB francés, donde recaló en verano de 2024 tras convertirse en unas de las piezas más importantes del conjunto ademarista, fundamentalmente, en labores defensivas.

En la próxima campaña completará la posición de extremo izquierdo junto con el internacional juvenil Sergio Sánchez, elegido el pasado verano como el mejor jugador en su posición en el mundial de la categoría, en el que España logró el subcampeonato tras caer en la final frente a Alemania.E