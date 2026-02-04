Seis nuevas medallas para el Club Taichi León en el X Open de Taiji & Estilos Internos de Villaviciosa de Odón (Madrid)

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El fin de semana, en el Pabellón Francisco Valcárcel de Villaviciosa de Odón (a las afueras de Madrid), se celebró el X Open de Taiji y Estilos Internos, organizado por la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, que reunió a practicantes de taichí y estilos internos reconocidos por la Federación Internacional de Wushu (IWUF), llegados de toda la geografía peninsular.

El campeonato, que se organiza con una temporalidad anual en Madrid y donde se dieron cita más de 250 deportistas, comenzó a las 16.00 horas con el multitudinario y colorido desfile de los competidores por clubes y hasta cerca de las 20.00 horas se pudo disfrutar de las mejores actuaciones de estas disciplinas chinas. El torneo incluyó pruebas de taolu de mano vacía y armas; y tuishou en pies fijos y pies móviles, junto con modalidades de Duilian y Jiti, manteniendo su carácter técnico y federativo.

Representación leonesa

El Club Taichi León, bajo la dirección de su técnica deportiva Eva Mª de Paz Núñez y representado por Rosario Carracedo Riol, Mercedes Lazo Serra, Cristina Fernández, Elena Álvarez, Mónica Prada, Alberto García, Santiago Estévez y Sergio Carcedo, tuvo que enfrentarse con medallistas nacionales e internacionales. Sin embargo, prácticamente todos ellos rebasaron la nota de ocho puntos en las formas presentadas, demostrando el gran nivel que existe en la provincia leonesa. Los resultados de estas brillantes actuaciones fueron dos oros, tres platas y un bronce. Especial mención se merece para Mónica Prada, pues aún con el contexto de que era su primera actuación en un campeonato federativo, logró regresar a casa con una medalla de plata colgada al cuello. Gran actuación de nuevo del Club Taichi León, que además, este mes de febrero, ha abierto escuela en Cacabelos, desde donde seguirá intentando ser referencia de taichí a nivel nacional.