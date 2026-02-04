Manzanera: "La Cultural Leonesa nos ha dado la plataforma económica necesaria para reforzar el equipo, pero no lo hemos hecho y ahora queda el mercado del paro"

El director deportivo de la Cultural, José Manzanera, afirmó en su particular explicación del cerrado mercado de invierno: "La Cultural Leonesa nos ha dado la plataforma económica necesaria para reforzar el equipo, pero no lo hemos hecho y ahora queda el mercado del paro, de los agentes libres".

A continuación matizó: "Estoy satisfecho con la plantilla que tenemos y fichar en invierno es más complicado que en verano".

En cuanto al generalizado malestar de la fiel afición culturalista por no haber reforzado la plantilla como debería haberse hecho se limita a expresar: "No estamos satisfechos con los resultados. Me preocupa que la afición no esté contenta. No sigo redes sociales ni prensa, pero si es así trabajaré para cambiar ese malestar y esos comentarios que piden mi dimisión ".

Sobre el mercado de invierno, Manzanera afirma: "Fichamos tres jugadores que mejoran la plantilla, aunque me hubiera gustado traer también a otros perfiles que quisimos contratar para potenciar el bloque, pero no pudimos".

Por lo que se refiere a las salidas, sólo hace hincapié en Juan Larios: "No nos gustó y estamos molestos con la forma de proceder del Southampton al cortarnos la cesión de Larios, porque contábamos con el lateral". Enseguida Manzanera se refirió a Lucas Ribeiro, sin ser preguntado: "Priorizamos retener a jugadores como Lucas Ribeiro, que muchos (?) daban por perdido en este mercado".

"Damos mucho valor a la plantilla actual y las valoraciones quedan para final de temporada. Si cumplimos el objetivo de la permanencia en la categoría, de lo que estoy seguro, habré acertado en los dos mercados y será un éxito. Reconozco que atravesamos por un mal momento, pero son rachas", expone.

Se centra en el mercado del paro: "No es un mercado fácil, pero los ejemplos de Lucas Ribeiro (llegó con sobrepeso) y Mboula (fuera del club) son para tener en cuenta. No estamos parados. Estamos en negociaciones para fichar a un jugador desde hace 20 días, para que luego no se hable de improvisación".

Sobre las cinco jornadas perdidas en el arranque de la Liga y las otras cinco dilapidadas entre diciembre y enero, Manzanera lo resuelve así: "25 jugadores en plantilla es un buen número. Tanto al principio de la competición como en estos meses de mercado la plantilla estaba cerrada, lo que buscábamos entonces y ahora son complementos para reforzarla (?)". Comentarios de Manzanera para echarse a temblar.

Finalmente, Manzanera respondió así al crédito que tiene el entrenador Cuco Ziganda: "La confianza en el cuerpo técnico es del cien por cien". Se verá.