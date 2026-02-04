El IES Río Órbigo anima a la Cultural Leonesa contra el Deportivo de la Coruña

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El sábado varios alumnos de la materia de Educación Física y Salud del IES Río Órbigo, de Veguellina de Órbigo, invitados por la Cultural, acudieron al campo del Reino de León a seguir el encuentro contra el Deportivo de la Coruña.

De esta forma, el club leonés trata de promover el fútbol entre los estudiantes, que pudieron vibrar con un emocionante encuentro. Se da la circunstancia, que durante la semana, los alumnos habían acudido previamente a ver las instalaciones del estadio Reino de León.

Allí pudieron disfrutar de las principales dependencias del estadio: Sala de prensa, zona VIP, antepalco, palco, banquillos y vestuarios. Su visita coincidió con la copiosa nevada que cayó sobre la ciudad aquel día y que dejó una bonita fotografía para el recuerdo.